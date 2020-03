Frankrike stenger alle skoler

Alle barnehager, skoler og universiteter i Frankrike stenges fra mandag av. Men søndagens lokalvalg går som planlagt.

Det opplyser president Emmanuel Macron torsdag. Institusjonene holdes stengt så lenge det er nødvendig.

I en TV-sendt tale oppfordret Macron også folk over 70 år om å holde seg hjemme for å begrense utbruddet av koronaviruset. Han beskrev virusutbruddet som den største helsekrisen Frankrike har stått over for på et århundre.

Om lag 2.300 mennesker er så langt bekreftet smittet og 48 er døde av viruset i Frankrike.

Samtidig kunngjorde presidenten at lokalvalget søndag ikke blir utsatt, men går som planlagt.

