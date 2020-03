Politiet vurderer å oppsøke voldsdømte menn

Politiet i Bergen sier det vurdere å oppsøke voldsdømte menn for å forebygge vold i hjemmet. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Hjemmeisolasjon på grunn av koronaviruset gjør at politiet bekymret for hva som skjer i enkelte familier. I Bergen vurderes hjemmebesøk for å forebygge vold.

– Vi tenker forebyggende opp mot hjem der vi vet det bor volde­lige menn. Vi er mer bekymret for noen hjem enn andre og har verktøy for å identi­fisere de mest utsatte, sier Lars Morten Lothe, sjef ved Bergen sentrum politistasjon, til Bergens Tidende. Politiet har ordre om å prioritere vold og overgrep mot barn, samt vold mot ektefelle eller samboer, skriver avisa. Lothe sier politiet retter innsatsen mot dem som har en voldshistorikk, og at de kan bli oppringt eller få besøk av politiet. (©NTB)