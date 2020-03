Ajer trengte pause etter maratonsesong – har spilt 4984 minutter

Kristoffer Ajer ser ikke bort fra at han har spilt flest minutter med fotball av samtlige spillere i Europa denne sesongen. Viruspausen var således kjærkommen.

Skotsk fotball er i likhet med fotballen i resten av Europa satt på pause som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Om og eventuelt når sesongen blir gjenopptatt, kan ingen si helt sikkert.

For Kristoffer Ajer har den ufrivillige pausen gitt anledning til tiltrengt hvile for slitne fotballbein.

– Jeg fikk nylig tilsendt en statistikk som viste at jeg har spilt flere minutter enn noen annen spiller i Europa denne sesongen, sier den norske landslagsprofilen til den skotske avisen Daily Record.

– Så beina mine trengte en pause nå, tilføyer han.

Ifølge samme avis har Ajer allerede spilt 57 kamper så langt denne sesongen. I alt hadde han vært på banen i 4984 minutter for den skotske storklubben da koronaviruset sørget for at all aktivitet ble satt på pause.

To-tre økter om dagen

Nå hviler Ajer hjemme hos familien i Kristiansand, men treningsfri har 21-åringen på ingen måte. Det har Celtics trenerapparat sørget for.

– Jeg har fått tilsendt et treningsprogram av Celtic, og jeg løper to eller tre økter om dagen, forteller Ajer i avisintervjuet.

Han røper videre at det ellers går med en del tid til å lese bøker.

Celtic har i øyeblikket 13 poengs forsprang til Rangers på toppen av tabellen i skotsk fotball. Om Ajer og lagkameratene tilkjennes seriemesterskapet dersom sesongen ikke kan fullføres, er ikke kjent.

