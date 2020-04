Paul Pogba får støtte etter ordkrigen med Graeme Souness: - Han er latterlig god, en av verdens beste

Også Manchester Uniteds egen Bruno Fernandes går i bresjen for Paul Pogba etter den siste tidens kritikk fra tidligere Liverpool-manageren.

Souness er blitt kjent som en av Pogbas største kritikere i lang tid, og denne uken slo franskmannen tilbake og hevdet i et podkast-intervju at han «ikke visste hvem Souness var».

Souness kontret da med at «det er bare å slenge medaljene på bordet».

Han vant som kjent fem ligatitler og tre Champions League-titler med Liverpool og er med det langt mer merittert enn Pogba, selv om franskmannen er verdensmester.

Ordkrigen har naturlig nok skapt overskrifter i England, og nå har også andre Premier League-profiler kastet seg inn i debatten.

- Latterlig god

West Hams Declan Rice, som ofte er blitt koblet til nettopp United, tar nå fotballkollegaen i forsvar.

- Hvorfor kaster folk seg over Pogba? Det gir ingen mening. Fyren er latterlig god, en av verdens beste. Tror dere han ønsker å være skadet? Noen ting i fotball er umulig å gjøre noe med, sier Rice ifølge Daily Mail.

Denne sesongen har Pogba bare vært på banen syv ganger for United, sist gang i desember.

Fernandes-støtte

Også United-spiller Bruno Fernandes, som tok Premier League med storm etter overgangen fra Sporting i vinter, mener Pogba har mye å bidra med.

Han trekker blant annet frem at han måtte markere ham da begge spilte fotball i Serie A.

- Og tro meg, det er veldig vanskelig å spille mot Paul, sier Fernandes i et intervju med Uniteds hjemmesider.

Fernandes mener Pogbas kvaliteter med en kombinasjon av fart og teknikk gjør ham til en spesiell spiller.

- I fotball er det også sånn at folk glemmer at du er god når du gjør en feil. Du kan være god i 34 kamper, men i én kamp gjør du en stor feil, da husker alle den feilen, sier Fernandes.

Han mener også United som lag må ta mye av skylden for at prestasjonene denne sesongen har vært under pari fra Pogba.

- Da han spilte var verken klubben eller laget på et bra sted. Forventningene til Paul er høye, han er en toppklassespiller som United betalte mye for, og da stiger forventningene, mener Fernandes.

- Men laget har mye tillit til Paul, legger han til.

I 2009 ble Pogba hentet fra ungdomsfotball i Le Havre til Uniteds ungdomsakademi og ble raskt sett på som en kommende storspiller. Men i 2012 forsvant han til Juventus, mye på grunn av at han ble utålmodig og ville ha mer spilletid under sir Alex Ferguson.

Etter noen vellykkede år i Italia ble han hentet tilbake til Manchester United for 89,3 millioner pund, noe som gjorde ham til tidenes dyreste spiller på det tidspunktet.

Nå er mange usikre på hvor fremtiden hans ligger.

