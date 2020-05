Gladnyhet for Kleven Verft i i Ulsteinvik: Monsteryacht holder tusenvis i jobb

Kleven Verft i Sunnmøre holder hjulene i gang ved å bygge en monsteryacht som skal kjøre verden rundt for å drive forskning - i tillegg til at den har 118 private leiligheter.

Oljebransjen sliter under koronakrisen, og i slutten av april sa finansdirektør i Kleven Verft i Ulsteinvik, Ola Beinnes Fosse, følgende til Nettavisen:

– En stor utfordring for oss er at vi ikke blir truffet av tiltakene som regjeringen har lansert så langt, sa han.

Kleven har fått inntektsbortfall på grunn av kanselleringer og forskyvninger, men kan ikke få kontantstøtte fra staten - fordi omsetningssvikten ligger i fremtiden.

- Vi kunne selvfølgelig tatt i bruk garanti- og låneordningen fra myndighetene, men innenfor verftsindustrien - som allerede er svært finansielt stresset - er det en dårlig løsning, sier Fosse, som først og fremst vil ha tilgang på nye prosjekter.

118 boliger

Nå tas det imidlertid grep om inntektsbortfallet. DIV Shipbuilding, som eier Kleven Verft og verftet Brodosplit i Kroatia, skal bygge M/Y Njord. Det skal være et boligskip på mer enn 290 meter, som skal inneholde private leiligheter.

Brodosplit vil være ansvarlig for størstedelen av stålkonstruksjonen til skroget, samt en betydelig andel av de tekniske installasjonene. Deretter skal Kleven Verft fullføre alle tekniske installasjoner og interiør fram til levering i 2024, skriver de i pressemeldingen fredag.

- I disse usikre tider er jeg glad for å bekrefte at vi har full støtte fra myndighetene i både Kroatia og Norge, som deler vår interesse for dette viktige prosjektet. Det kommer til å sysselsette tusenvis av dyktige mennesker i årene som kommer i mange fagfelt, alt fra sveisere til ingeniører, sier Tomislav Debeljak, styreleder og administrerende direktør i DIV Group, som eier Kleven Verft i Norge, i pressemeldingen.

MANGE ARBEIDSPLASSER: M/Y NJORD kommer til å sysselsette tusenvis av mennesker. Foto: DIV Shipbuilding/Ocean Residences Development Ltd.

Det er imidlertid Ocean Residences Development Ltd som skal bygge yachten.

- Yacthen skal inneholde 118 utsøkte boliger som vil skape et av de mest filantropiske miljøene i verden, sier styreleder og administrerende direktør i Ocean Residences Development Ltd., Kristian Stensby, i pressemeldingen.

På nettsidene til M/Y Njord, skriver de følgende om yachten:

- Njord tilbyr mer enn bare luksus, det er en personlig berikelse. En privat yacht som ikke ligner noen annen på vår blå planet. En fantastisk måte å bo på, mens man reiser rundt på kloden, og tar inn alle dens vidunderverk.

Skal drive med forskning

Foruten at folk kan kjøpe seg en leilighet i yachten, skal den brukes til forskning.

I pressemeldingen står det at yachten har et profesjonelt forskningslaboratorium som inneholder sofistikert overvåkningsutstyr, som hele tiden vil samle viktige data fra miljøet til fordel for det vitenskapelige samfunnet.

De vil blant annet benytte seg av kunstig intelligens, og inkluderer blant annet 3D-skannere, fjernt liggende droner og et observatorium med nødvendig utstyr som teleskop og glasstak.

- Gjennom M/Y Njords årlige omseiling av kloden vil forskere og eksperter undersøke det skiftende klimaet, registrere hav- og luftforhold og kartlegge havbunnen. All denne informasjonen vil bli gjort tilgjengelig for at vi skal forstå mer av hva som skjuler seg

Fra Bermuda til Antarktis

Monsteryachten kommer til å ha sin adresse rundt omkring jordkloden. Den kommer til å seile forbi Bermuda, St. Barts, Rio de Janeiro, Galapagosøyene og Antarktis for å nevne noen destinasjoner. Yachten vil også seile med det norske flagget.

- Yachten er bygget slik at den har avanserte tekniske og teknologiske løsninger som også er økovennlige, sier Zoran Kunkera, CBO i DIV Shipbuilding.

- Avhengige av den maritime sektoren

I pressemeldingen trekker de fram at nesten hele industrien og samfunnet rundt begge verftene - i Ulsteinvik og i Kroatia - er avhengige av den maritime sektoren.

- Arbeidet med design og konstruksjon av M/Y NJORD vil komme tusenvis av lokale familier til gode ved å skape mer enn fem millioner arbeidstimer. I tillegg vil det i stor grad bidra til ytterligere forbedring av forsking og innovasjon av maritime aktiviteter i Kroatia og Norge, samt til å forbedre det vitenskapelige og teknologiske potensialet i skoler og høgskoler, forteller Kunkera.

- Dessuten har Ocean Residences Development etablert, som sentralt i deres visjon, ønsket om å konstruere det mest teknisk avanserte fartøyet i industrien som vil flytte de ytre grensene når det gjelder bærekraft, teknisk innovasjon og utslippsstandarder. En visjon som passer perfekt til kunnskapen vi har både i Norge og Kroatia, avslutter han.