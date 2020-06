Flertallet av lærerne klarte ikke å følge opp sårbare elever i hjemmeskole

Flere tusen sårbare elever i grunnskolen ble potensielt ikke fulgt opp i det hele tatt under perioden med hjemmeskole, viser en ny undersøkelse.

27 prosent av lærerne i grunnskolen svarte at de opplevde at de klarte å følge opp sårbare elever godt nok i situasjonen etter 12. mars. 60 prosent svarte at de klarte det bare delvis.

6 prosent av lærerne svarte nei. Det betyr at potensielt 4.500 lærere ikke har klart å følge opp sårbare elever i grunnskolen i Norge i det hele tatt – ettersom det ifølge Statistisk sentralbyrås telling i 2019 var rundt 75.000 lærere i grunnskolen.

Undersøkelsen viser dermed særlige utfordringer for å følge opp de sårbare elevene under koronanedstengingen. De fleste mener de har kartlagt og har god oversikt over hvor mange sårbare elever det er i klassene, men de aller fleste lærerne svarer likevel at de bare delvis har klart å følge opp denne gruppen elever.

Flere melder også at de ikke har klart å få kontakt med enkelte elever.

Bedre digital kompetanse

Spørreundersøkelsen er gjennomført av forskningsinstituttet Nifu, som blant annet forsker på utdanning, for å finne ut mer om hvordan skolene håndterte stengingen og hjemmeundervisning. Totalt har over 3.100 representanter fra Skole-Norge svart på undersøkelsen, blant dem 868 lærere i grunnskolen.

90 prosent av lærerne oppgir at de har fått litt eller mye bedre digital kompetanse i perioden.

– Denne undersøkelsen bekrefter at skoler og lærere over hele landet har gjort en kjempeinnsats for å legge til rette for hjemmeundervisning. Samtidig blir jeg bekymret når et flertall av lærerne sier de har slitt med å følge opp sårbare elever, og at mange ikke har klart å få kontakt med enkeltelever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Digital infrastruktur

97 prosent av lærerne sier at de helt eller delvis har tilgang til nødvendig digital infrastruktur. Samtidig oppgir nesten halvparten av lærerne at manglende infrastruktur, som bredbånd og datautstyr hos elevene, har vært til hinder for å gjennomføre hjemmeundervisningen.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 80 millioner kroner i støtte til bedre hjemmeundervisning, og 60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler.

(©NTB)