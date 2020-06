Ny svak kamp av Ødegaard og Real Sociedad: - Skuffende

Champions League-drømmen er i ferd med å rakne for Martin Ødegaard og Real Sociedad.

ALAVÉS - REAL SOCIEDAD 2-0:



For andre kamp på rad slet Ødegaard med å markere seg da Real Sociedad tapte 0-2 borte mot Alavés torsdag kveld.

Ødegaard har i likhet med lagkameratene sine slitt etter at fotballen ble sparket i gang igjen etter koronapausen og mot Alavés ble nordmannen byttet ut allerede etter en drøy time.

Jesper Mathisen, TV 2s ekspertkommentator, var ikke imponert over Ødegaards prestasjon.

- En skuffende kamp av Martin Ødegaard. Nesten ikke involvert offensivt. Det henger selvfølgelig også med at laget hans sliter, men jeg kan ikke huske å ha sett en kamp med Real Sociedad der han har vært så lite involvert som det han var i de 63 minuttene han fikk på banen, kommenterte Mathisen da Ødegaard ble byttet ut.

Real Sociedad lå på det tidspunktet allerede under 0-1 etter at Borja Sainz hadde sendt hjemmelaget opp i ledelsen. Heller ikke uten Ødegaard på banen maktet gjestene å slå tilbake. For på overtid økte Martin Aguirregabiria på til 2-0 for Alavés. Det ble også slutt resultatet.

«La Real» ligger nå på 5. plass i La Liga og er fortsatt med i kampen om en topp fire-plassering som gir plass i Champions League neste sesong. Laget må imidlertid heve seg kraftig dersom de skal ha noe håp om å oppnå den drømmen.

- Tynn suppe



Torsdag kveld fikk de til svært lite og det var ingen stor førsteomgang TV-seerne ble vitne til fra Mendizorroza i Vitoria-Gasteiz.

Real Sociedad slet med å skape sjanser mot Alavés som virket å ha god kontroll bakover i førsteomgangen. Gjestene maktet ikke å komme til et eneste skudd på mål i løpet av de første 45 minuttene og fikk ingen spesiell hjelp fra Ødegaard som hadde problemer med å markere seg.

Noe bedre tendenser var det fra hjemmelaget som kom til en liten mulighet etter cirka 30 minutter da Lucas Pérez kom til et skudd, men Álex Remiro hadde god kontroll i Real Sociedad-målet.

Ved pause stod det 0-0 etter en kjedelig omgang med fotball.

- Det har vært tynn suppe, kommentere TV 2-ekspert Mathisen da lagene gikk i garderoben.

VAR-drama

Gjestene slet med å skape sjanser også i starten av den andre omgangen og det var derfor ikke ufortjent at det var Alavés som tok ledelsen cirka ti minutter ut i andre omgang.

Det var Borja Sainz som stod for scoringen etter å ha mottatt ballen foran mål av lagkamerat Lisandro Magallán. Målet ble først annullert for offside, men etter flere minutter ble scoringen godkjent av VAR.

Noen minutter senere gjennomførte gjestene flere bytter og Ødegaard var blant dem som ble henvist til benken.

Real Sociedad maktet likevel ikke å løfte seg og det var hjemmelaget som var det klart beste laget. Etter 70 minutter holdt Alavés på å øke ledelsen da Pérez forsøkte seg med et skudd, men ballen endte i stolpen.

Det skulle bli enda tyngre for Real Sociedad da Joseba Zaldúa ble utvist etter å ha mottatt sitt andre gule kort for kvelden etter 81 minutter.

Fem minutter senere ble hjemmelagets Tomás Pina utvist etter at også han fikk sitt andre gule kort, men gjestene klarte likevel aldri å slå tilbake. I stedet økte Aguirregabiria på til 2-0 på overtid.

Real Sociedad står dermed fortsatt uten seier etter koronapausen.