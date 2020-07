Fant stein på over 100 kilo - kan være en ravklump

Tråleren Gadus Neptun gjorde et spesielt funn i starten av juli.

Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker, og den er eid av Finnmark Havfiske AS. Nylig fant de noe helt annet enn hvitfisk og reker.

- Det var 75 nautiske mil vest av Egersund, midt i Nordsjøen, at tråleren på 120 meters dyp fikk en stor stein i trålen i fiske etter sei, like før helgen, sier daglig leder i Finnmark Havfiske AS, Ronny Vågsholm, til Nettavisen.

De om bord i tråleren vet foreløpig ikke 100 prosent sikkert hva dette er for noe, men har en teori.

- Steinen er gulaktig og veier over 100 kilo. Vi tror det mest sannsynlig er kopal som kan bli til rav, men vi vet ikke ennå. Det er foreløpig vagt, forteller Vågsholm.

Fakta Kopal: ↓ Kopal, herdnet kvae og halvfossile harpikser som tidligere ble mye brukt i fernisser, lakker, linoleum m.m., nå sterkt fortrengt av syntetiske harpikser. De finnes for det meste i sandavleiringer i tropiske kyststrøk. Harde kopalsorter har vært brukt til forfalskning av rav. (Kilde: Store norske leksikon)

Derfor regner de med å få steinen undersøkt snart.

- Vi er i land i midten av juli. Da er det interessant å finne ut av hva det er for noe. Da kan ekspertene få undersøkt den, sier Vågsholm.

Rav er forstenet harpiks, som stammer fra nåletrær, ifølge Store norske leksikon. For at rav skal dannes, må harpiksen ende i havet og ligge der i minst 30–50 millioner år. Urent rav er ofte mer verdifullt, siden urenhetene ofte består av insekter eller barnåler som ble innkapslet for millioner av år siden.

ENORM: Steinen veier over 100 kilo, melder mannskapet i båten. Foto: Gadus Neptun

Forundrer

– Ja, jeg satt og lurte fælt på den! sier en lattermild Tom Heldal, geolog og forsker ved Norges Geologiske Undersøkelse på telefon til Nettavisen, etter å ha fått tilsendt bildene av det som kan være en enorm ravklump.

– Altså, det er veldig vanskelig å se ut ifra bilder da, legger han til.

Fakta Rav: ↓ Rav, hard og sprø fossil harpiks, oftest gul- til brunfarget og helt eller delvis gjennomskinnelig. Harpiksen stammer fra nåletrær, særlig av arten Pinus succinifera, som vokste blant annet i det baltiske området i tertiær, for omkring 20–40 millioner år siden. Rav forekommer i forskjellige sedimentære avleiringer som mer eller mindre gjennomsiktige, fettglinsende til voksaktige klumper av gul, brun eller rødlig farge, til dels melkehvite eller flammet i gult og hvitt, og inneholder ofte meget godt oppbevarte insekter, edderkopper og planterester. I oldtiden var rav meget verdifullt, og raveksporten, spesielt til byene ved Middelhavet‚ har vært av stor økonomisk betydning for Østersjø-området. De største forekomster ligger i kyststrøket mellom Gdańsk og Klaipeda (Memel), og i dette området har rav vært utvunnet industrielt opp til våre dager. Mindre mengder som stammer fra avleiringer på bunnen av Østersjøen, driver på land under stormer og samles. (Kilde: Store norske leksikon)

Hvor verdifull steinen er kommer i stor grad an på hva den består av:

– Forskjellen å skjelne rav og kopal på er som regel på alder. Da må man se hva som er inni dem, om det er insekter, utdødd liv eller ikke. Så det er ikke veldig enkelt å gjøre det, forklarer Heldal.

FUNN: Den gulaktige fargen kan minne om rav, men må undersøkes på land, mener geolog. Foto: Gadus Neptun

Kan være veldig verdifullt

Han legger samtidig til:

– Men det er jo selvfølgelig interessant. Hvis det er rav så er det nok veldig verdifullt, sier han.

Geologen sier at ut ifra den ene bildet så ser det ikke ut som at hele steinen består av samme stoff. Den største ravklumpen som er funnet i historien så langt veier rundt 15 kilo. Det er derfor lite sannsynlig at mesteparten av den 100 kilos klumpen består av rav.

Når det gjelder prisen på et eventuelt ravfunn er det ikke så lett å si på forhånd. Prisen varierer stort ut ifra for eksempel hva som er inni, hvor stor klumpen er og hvor klar den er, skriver Gemsociety.org. Den danske avisen JydskeVestkysten skrev i 2017 at prisen kunne komme opp i over 100 danske kroner per gram. En 15 kilos klump vil dermed kunne koste drøyt 21 millioner norske kroner for eksempel.

– Det er viktig for å avdekke om det er snakk om rav eller ikke. Det gjelder bare å ha tålmodighet, og vente til de er i land, avslutter Heldal.

Et bit rav fra American Museum of Natural History som viser en edderkopp som ble funnet i Vest-India. Foto: David Grimaldi (Ameican Museum of Natural History / AFP Photo / NTB scanpix)

– Ikke bearbeidet

Arkeolog Einar Østmo sier til Nettavisen at han håper et naturhistorisk museum er interessert i å ta en kikk på funnet, men at han ikke kan uttale seg noe mer nå ettersom klumpen ikke er bearbeidet, og dermed egentlig ikke en arkeologisk gjenstand.

Materialet har lang historie i Norden, forteller han:

– Rav var i bruk i Norden, også i Norge, i steinalderen, særlig i tiden ca. 3000-2500 f. Kr., og av og til senere. Det ble brukt til perler og andre smykker, og finnes av arkeologene i graver, "depoter" og på boplasser, forteller Østmo.