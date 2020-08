Rosenborg feide Sarpsborg 08 av banen på Lerkendal

Anført av Emil Konradsen Ceide (18), Edvard Tagseth (19) og Carlo Holse (21) i kalasform, lekte RBK seg etter pause mot Sarpsborg.

ROSENBORG - SARPSBORG 08 5-1:



Rosenborg var tilbake på seierssporet da Sarpsborg 08 ble tidvis utspilt og slått 5-1 på Lerkendal søndag kveld.

Gjermund Åsen scoret Rosenborgs første mål, før Ismaila Coulibaly utlignet for gjestene. To mål av Carlo Holse og ett av Kristoffer Zachariassen og Dino Islamovic sørget til slutt for en komortabel RBK-seier.

Drømmestart for RBK



Hjemmelaget kom ut av startblokkene i hundre og så svært friske ut i åpningsminuttene på Lerkendal søndag.

Allerede etter fire minutter headet Torgeir Børven ballen ned til Gjermund Åsen, som klinket til på direkten, via Bjørn Inge Utvik og i mål.

Etter et drøyt kvarters spill trodde gjestene fra Sarpsborg at de hadde utlignet, men Jørgen Strand Larsens scoring ble annullert fordi Mos Abdellaoue stod offsideplassert da skuddet gikk.

Reprisene tydet imidlertid på at keeper Julian Faye Lund ikke ble nevneverdig forstyrret av Sarpsborg 08-spissen.

Ceide-show

Sarpsborg skulle få uttelling noen minutter senere i stedet. Mens målscorer Åsen fikk behandling på sidelinjen, satte Strand Larsen fart inn i boksen, dro på seg et par mann, før han dyttet ballen videre til Ismaila Coulibaly.

Han gjorde ingen feil, da han dunket inn 1-1 nede i hjørnet bak Faye Lund.

Rosenborg hadde imidlertid mer på lager i den andre omgangen.

Etter en drøy times spill var det Carlo Holse som fikk æren av å sette inn 2-1 etter et flott angrep, som endte med at Emil Konradsen Ceide fant dansken inne i boksen.

Midtveis i den andre omgangen gjorde Per Ciljan Skjelbred et glitrende forarbeid, før han dyttet ballen til Edvard Tagseth, som igjen fant Holse foran mål. Dansken, som spilte en god kamp for RBK, kunne dermed sette inn sitt andre for dagen.

Etter 79 minutter var Konradsen Ceide på farten igjen. 18-åringen, som spilte en glimdrende kamp, satte på turboen da Sarpsborg mistet ballen på egen banehalvdel og fant Kristoffer Zachariassen, som ikke viste sine gamlelagkamerater nåde foran mål.

Helt på tampen var det duket for enda et glitrende RBK-angrep, der Tagseth serverte innbytter Dino Islamovic. Svensken satte 5-1 i hjørnet med venstrefoten.