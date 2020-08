Anmeldelse: Forq - 4

Den amerikanske kvartetten Forq er et nytt bekjentskap for meg. Bak bandnavnet skjuler det seg imidlertid flere kjente herrer fra fusionverdenen.

Forq har eksistert siden 2012 og har, tro det eller ei, gitt ut tre skiver før «4». De tre første er gitt ut på selskapet til Snarky Puppy, GroundUPmusic, og Michael League, sjefen i Snarky Puppy, har også vært en del av Forq. De som vil mene at de har en viss peiling på hvor vi da befinner oss i det musikalske landskapet, har for så vidt helt rett.

Forq anno nå består av Henry Hey på tangenter, Chris McQueen på gitar, Kevin Scott på elbass og Jason JT Thomas på trommer. Det betyr musikanter med fartstid som bakmenn hos artister som David Bowie, Jeff «Tain» Watts, Snarky Puppy, Bokanté, Roy Hargrove, Marcus Miller, Wayne Krantz og Jimmy Herring - med andre ord med stor allsidighet og et stort spenn i sin musikktilnærming.

Her bidrar alle som låtskrivere, men med Hey, som blant annet var svært sentral på Bowies «Lazarus», som den ivrigste leverandøren. De elleve låtene som klokker inn på en knapp time hører alle hjemme i et ganske så tradisjonelt fusionlandskap. For de som digger amerikansk fusion a la Snarky Puppy så er det mye snadder å finne her. Håndverket er sjølsagt uten plett og lyte, men for de som aldri har funnet frem i disse «flinkisgreiene» så er det bare å gå videre.

Forq gir oss hip og groovy musikk, men du verden så forutsigbart det er.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.