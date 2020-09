Seks single om koronakrisen: - Hvis jorda går under, så har du jo lyst til å dele det med noen

Da regjeringen innførte klemmeforbud, ble det vanskelig å skulle lete etter kjærligheten. Nå har det gått seks måneder. Holder single fortsatt én meters avstand?

- I utrygge tider blir tilknytningsbehovet i oss vekket til live. Vi kjenner på behovet for å høre til og ha noen som er der spesielt for deg, og for voksne blir det gjerne en partner.

Det sa psykolog Frode Thuen i et intervju med Nettavisen like etter koronatiltakene ble iverksatt.

Thuen var ikke alene om å uttrykke empati for de som ble sittende mye alene. For vi mennesker er vant til å søke sammen i kriser, men for første gang kunne vi ikke det. I stedet for ble man sittende alene med tankene.

- Man kan ikke treffe folk på samme måte som før nå, enten det er på byen eller på treningssenter eller andre steder ute blant folk. Da kan mange kjenne på at behovet for å finne en partner slik at man har noen å lene seg på, blir større enn ellers, forklarte Thuen.

Treffer du en kompis fra videregående på gata, får du ikke lov til å gi en klem. Det er forbudt å danse seg svett på trange utesteder til langt på natt. Går du på rusletur-date i parken, skal du ha god grunn for å bryte enmetersregelen. Er du ensom på en søndag, kan du ikke invitere en Tinder-date over på Netflix and chill.

Det har gått hele seks måneder siden Erna Solberg beordret oss til å holde oss hjemme.

Regelen står seg egentlig ennå: Ingen får klemme, kline eller ligge med noen man ikke har klemt, klint og ligget med før 12. mars.

Med mindre, som Bent Høie sa, du er så forelska at du tror dette er den ene personen du skal satse på gjennom hele pandemien. Og det er mye press, det!

Så... Hvordan har det egentlig gått? Mens kjærestepar, ektefeller og samboerpar har krøpet sammen i dobbeltsenga hver kveld, hvordan har de single hatt det?

Kevin (27): - Jeg savner nærhet og kontakt



- Tja. Ensomt, kanskje? Må vel si det.

Kevin Morønning drar litt på det når han får spørsmål om å beskrive korona-kjærlighetslivet sitt i ett ord.

Men det begynte ganske bra.

- Jeg hadde litt flaks fordi jeg matchet med ei dame på Tinder i februar, så da koronatiltakene slo inn, hadde vi allerede prata en del.

Første date var i henhold til koronareglene. Rolig gåtur, koronahilsing og ingen smittefare. Men klart, ingen har lyst til å forelske seg på én meters avstand.

- På date to dro vi hjemme hos henne. Det ble mat og vin… Og så sov jeg over.

De fortsatte og møtes litt, for Kevin hadde trua på at dette kunne være ei jente han ville satse på.

- Men så dabbet det plutselig av. Hun tok mindre og mindre kontakt, og til slutt konfronterte jeg henne med det. Da fortalte hun meg at hun hadde hun blitt sammen med eksen sin igjen.

Så der satt han. Skuffet og lei seg - midt i livets første pandemi.

- Da var det ekstra tøft at det var korona. Det er mye vanskeligere å skulle treffe en ny, og ikke kan man gå på byen heller, for å slukke sorgene, liksom.

STARTET BRA: Kevin traff ei jente like før korona, men da det ikke gikk veien, var det kjedelig å sitte hjemme med tankene - uten mulighet for å gå på byen med kompisene. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Han smiler av det i dag. Det har gått flere måneder, og skuffelsen har lagt seg. De rakk ikke å bli så godt kjent, og noen ganger savner man kanskje håpet om hva som kunne blitt mer enn selv personen.

- Har du kjent på ensomhet under korona?

- Ja, det har jeg jo. Jeg savner nærhet og kontakt. Heldigvis har jeg kompiser og god familie, men du går ikke og legger deg i samme seng som familien din, liksom.

På Tinder er det mye prat og lite action, mener 27-åringen. Og på byen må man sitte rolig på et bord og vente på bordservering, kun reise seg når en skal på do og for all del ikke snakke med fremmede.

- Så da er man jo alene, da. Og jeg liker godt å ha en kjæreste som jeg kan passe litt på, sier Kevin, og avslutter:

- For det er noe med det... At hvis jorda går under, så vil man gjerne dele det med noen.

Silje (33): - Bare barna og meg på fulltid

Da landet stengte ned, fortvilte småbarnsforeldrene. Hjemmebarnehage og hjemmeskole går ikke spesielt godt overens med hjemmekontor, så mange endte opp med å dele dagen i to: Pappa tok formiddagsvakt som barnepasser/lærer mens mamma jobbet, og så foretok man et vaktbytte rundt klokka 16.

Men hva med de som ikke hadde noen å bytte vakt med?

- De første dagene følte jeg meg panisk. Jeg hadde plutselig ingen mellommenneskelig kontakt med voksne i det hele tatt. Ingen kolleger, ingen venner. Bare det å treffe andre voksne når du henter i barnehagen...

Silje Pedersen (33) tar en liten pause på telefonen fra Bergen.

- Alt det ble jeg fratatt, og så var det bare barna og meg på fulltid. Og selv om det er fint å være sammen med dem, er det begrenset hvor lenge det er gøy å bygge Lego eller snakke om Pokémon.

ENSOMT: - Jeg hadde plutselig ingen mellommenneskelig kontakt med voksne i det hele tatt, sier trebarnsmor Silje Pedersen. Foto: Privat

33-åringen er alenemor for tre barn på seks, åtte og ti år. Det sier seg selv at dating allerede er en utfordring. Under korona, ble det nærmest en umulighet.

- Ensomheten ble større fordi jeg så kontrasten til vennepar rundt meg. De fikk mer tid sammen og fant på masse fine ting. Det samholdet mellom to mennesker som er glad i hverandre på den måten, ble noe jeg savnet veldig, sier Silje.

Ny liten pause.

- For uansett hvor koselig det er med barn, så er får man ikke de samme emosjonene og behovene tilfredsstilt av å gjøre ting sammen med barna sine.

- Nei, hvis du hadde opplevd det, er det vel noe som er galt...

- Ikke sant, ler Silje, og fortsetter:

- Når jeg går på date, ser jeg etter en å dele hele livet mitt med. Det er det jeg mangler, en kjæreste som jeg kan dele hverdagene mine med. Men siden jeg har tre barn, må jeg være selektiv. Både med tanke på hvem jeg faktisk drar med inn i livet mitt, men også med tanke på tiden min. Jeg har ikke så mye tid til å date, rett og slett.

Hun liker ikke Tinder. Synes det er flyktig og overfladisk. Ikke at hun uansett hadde så mye energi til å sveipe potensielle menn til høyre eller venstre etter barna var lagt mens Covid-19 herjet utenfor.

- Det virker som man alltid leter etter at gresset skal være grønnere. Man klarer ikke å slå seg til ro selv om man har truffet en man liker, i stedet jager man etter en som er enda bedre, som passer enda bedre.

Hun håper vi kan lære litt av koronapandemien, om hva som egentlig er viktig. Fordi når hverdagen blir utfordrende, er det ekstra viktig å ha noen som støtter deg.

Og helst noen over 10 år.

- Hvis man alltid skal jage etter noen som kanskje er bedre, tror jeg man går glipp av mange fantastiske mennesker på veien. Jeg håper vi husker det, også etter korona, men det vil tiden vise om vi gjør.

Sandra (39): - Jeg har fått mer tro på kjærligheten



Erna Solberg hadde knapt rukket å henge fra seg den mørkeblå jakka etter endt pressekonferanse 12. mars, før Sandra Marie Jonsson bestemte seg for å ta grep.

Singel på femtende året, var hun absolutt glad i livet sitt. Som flyvertinne i SAS fikk hun reise mye, og hjemme i Oslo hadde hun null problem med å fylle dagene med venner, familie, trening og andre aktiviteter.

Men plutselig ble det i overkant stille. Sandra ble permittert og mange av de sosiale møtepunktene forsvant.

- Så jeg lastet ned Tinder. Jeg hørte en lege si at det var ekstra viktig med menneskelig kontakt, så jeg tenkte «okei, jeg prøver».

39-åringen ler og prater samtidig, lener seg frem og sier med glimt i øyet:

- Og siden har jeg hatt mange kjærligheter! Eller, mini-kjærester som jeg kaller det. Det har vært så gøy, ikke minst fordi det «liggepresset» er litt borte, smiler hun, og fortsetter:

- Nå som man må holde litt avstand, har menn vært genuint interessert i å bli kjent, ikke bare komme i buksa på deg.

MINIKJÆRESTER: Sandra har datet en del under korona og synes det på mange måter har vært enklere - i alle fall å finne «minikjærester». Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Sandra, som er vant til å være mye på reise, fikk ro til å utforske sin egen hjemby. Sammen med Tinder-datene, gikk hun tur, spiste god mat, drakk kaffe i sola og fant nye barer.

På det mest hektiske, var hun på to dater på én dag. Det eneste problemet var at hun ikke rakk å bli sulten mellom date én og to, og daten insisterte på middag selv om hun proklamerte at hun var mett. Ellers var det bare gøy.

- Det er mange som har vært ekstra ensomme under korona, så sånn sett har det vært lettere å finne noen å gå på date med. Jeg tenker at man ikke trenger å tenke så stort på det, men heller fokusere på å ha det gøy. «Makes a good story,» som jeg bruker å si, uansett hva som skjer.

- Men du har ikke funnet deg kjæreste på disse datene?

- Nei, men det er veldig hyggelig med mini-kjærester da! Jeg hopper litt frem og tilbake, og greier kanskje ikke helt å finne ut hva jeg vil, innrømmer Sandra.

- Så du har ikke vært mye ensom under korona?

- Nei, og så har jeg en sønn og gode venninner i tillegg. Så vi har tatt vare på hverandre, sier hun, før hun smiler og legger til:

- Og så har jeg egentlig fått mer trua på kjærligheten óg.

Kristin (26) og Nina (26): - Vi har ikke så mye å fortelle

Det blir stille i et par sekunder. Kristin og Nina ser på hverandre og ler.

- Tja. Ikke-eksisterende?

Slik vil de beskrive kjærlighetslivet sitt under koronapandemien. Når det er sagt, spørs det om det er covid-19 sin skyld at det er lite action på datingfronten.

- Jeg har ikke vært på date siden 2018. Så vi har nok ikke så mye å fortelle, sier Kristin med et smil.

- Ja, det er lenge siden det var noe kjærlighet her. Men så tenkte man kanskje litt sånn «2020, nytt år, nye muligheter» - helt til det plutselig ikke var lov med fysisk kontakt, sier Nina.

Kristin er fysioterapeut, Nina journalist. De er mange single i venninnegjengen, så de har passet på hverandre i tiden etter enmetersreglen ble innført.

- Jeg har kjent på takknemlighet for at jeg er så komfortabel i eget selskap, sier Nina.

Kristin nikker.

- Ja, det er godt å kjenne på at man klarer å være alene. Jeg må ikke finne en mann, liksom, slik man gjerne blir fortalt som liten.

- Samtidig ville det jeg blitt skuffa om jeg aldri gjorde det. Jeg ville blitt lei meg om jeg ikke fikk barn og familie, innrømmer Nina.

LIKER SINGELLIVET: Nina og Kristin savner å gå på byen og treffe nye folk, men ellers synes de ikke singellivet under korona er spesielt utfordrende. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Under koronakrisen har de vært mest sammen med nære venner og familie. Hatt hjemmekontor, gått tur og fokusert på helt andre ting enn gutter og dating.

- Men jeg savner å gå på byen! Savner å snakke med fremmede, sier Kristin.

- Og så har det jo vært dager hvor jeg har kjent meg ensom, selv om jeg har gode venner, legger Nina til.

Samlivsterapeutene ville nok beskrevet de som typisk single 20-etellerannet-åringer i 2020.

Har jobb, leilighet, nok penger. Nok venner, nok aktiviteter, nok å fylle fritiden med. Trenger egentlig ingen, men vil ha en kjæreste hvis de finner noen som er verdt strevet.

- Jeg vil ikke si at det å finne en kjæreste er meninga med livet, men det er jo det jeg ser for meg. Men jeg er heller alene enn sammen med en som ikke er riktig for meg. Det viktigste er å finne den rette, sier Kristin.

- Hvordan skal dere finne han, da?

Stillhet. Kristin ler, ser på Nina og sier:

- Godt spørsmål...

Bård (28): - Vi ser hverandre på en helt annen måte

- De fleste prioriterte jo kjæresten sin, spesielt når man ikke fikk lov til å møte særlig mange. Så da ble det veldig ensomt, det ble det.

Bård Føsker tenker tilbake på de første ukene etter koronatiltakene ble innført. Da ble han sittende såpass mye alene i leiligheten at han la ut en melding på Facebook hvor han spurte om noen kunne tenke seg å gå bli hans korona-turvenn.

- Det var ikke en date-forespørsel, altså. Jeg tenkte kanskje bare at det måtte være flere som meg der ute, som ble sittende alene i stua. Og så er vi jo i denne situasjonen sammen, så jeg ville bare senke terskelen for å prate med folk.

- Fant du deg en turvenn da?

- Nei. Det var mye...rart som svarte på den meldingen. Så jeg lot det være, smiler 28-åringen.

SAVNER DET SPONTANE: Bård var mye ensom i begynnelsen av korona, og mener korona har gjort singellivet ganske kjedelig. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Ensomhetsfølelsen slapp taket i takt med at regjeringen slapp taket på det norske folk.

Etter noen uker med strenge regler, fikk vi jo lov til å omgås i litt større grupper. Vi kunne gå på jobb igjen og gikk ut for å drikke oss fulle til hundre kroner halvliteren, noe som naturligvis gjør dating litt lettere for forknytte nordmenn.

- Men alt det som er morsomt med å være singel, er jo fortsatt ikke lov. Ja, vi kan gå ut å drikke pils, men vi må sitte ved bordet med de vi kom med. Så det blir jo ikke det samme, sier Bård.

Han savner det spontane livet, som single gjerne nyter i større grad enn de som vet hva - eller hvem - de skal hjem til.

- Jeg vil gå ut og danse, og jeg vil prate med nye mennesker! Korona har gjort singellivet kjedelig, det er det ingen tvil om.

Det finnes imidlertid én positiv koronaeffekt for single, mener Bård. Han har nemlig vært på et par dates, og har merket seg en endring.

- Det er litt annerledes stemning. Vi ser hverandre på en annen måte, mener Bård.

Resultatet av begrenset tilgang, er ikke overraskende at man jobber med det man har. Altså følger mange endelig samlivsterapeutenes råd, som de først kom med da Tinder ble stuereint: Man gir folk flere sjanser.

- Vi tar oss kanskje litt bedre tid. Det er færre forstyrrelser. Jeg har gått på date med samme person flere ganger, selv om det i utgangspunktet ikke var full klaff på første date.

- Noen tror single har vært i sølibat siden 12. mars. Hva tenker du om det?

- Bare tull, ler Bård, og fortsetter:

- Jeg har i alle fall ikke vært i sølibat. Men klart, man har ikke like stor tilgang og de fleste er forsiktige. Så det er annerledes.