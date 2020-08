Søndagens Premier League-rykter

Premier League-klubbene jobber frenetisk med å forsterke troppene sine før den nye sesongen.

James Rodriguez vil ha medisinsk test tidlig neste uke for å sluttføre en overgang til Everton. Ifølge Talksport er det snakk om en utlånsavtale fra Real Madrid kommende sesong.

Ifølge Daily Star skal Serge Aurier ha avslått en overgang til Wolverhampton. Dermed sette han bytteavtalen som ville sendt Matt Doherty den andre veien i fare.

Inter skal ha fortalt Tottenham at de er interessert i å hente Tanguy Ndombele, men de ønsker ikke å betale 55 millioner pund som London-klubben krever, skriver Sunday Express.

Les også: Hevder Manchester United er nær Donny van de Beek-avtale

Ajax-spiller Donny van de Beek skal være nære en overgang til Manchester United ifølge flere medier. Spanske Sport hevder dog å vite at nederlenderen venter for å se om Barcelona vil komme med et tilbud før han bestemmer seg endelig.

Aston Villa ønsker å hente tilbake Tammy Abraham til klubben, skriver Daily Mail. Chelsea-spissen spilte for klubben i 2018/2019-sesongen.

Ifølge Independent ønsker også Aston Villa å forsøke å kjøpe Emiliano Martinez fra Arsenal. De skal planlegge et bud på 10 millioner pund for en argentinske keeperen.

Les også: Spanske medier: Messi boikotter første trening

Newcastle på sin side ønsker å hente Arsenal-stopper Rob Holding på et lån ut kommende sesong, skriver The Athletic.

Newcastle har også tatt kontakt med Arsenal om å kjøpe Ainsley Maitland-Niles. London-klubben skal kreve rundt 25 millioner pund for spilleren, skriver Sunday Telegraph.

Både Leeds og Everton er interessert i å hente Sergio Romero fra Manchester United, melder Sunday Mirror.

Portugisiske A Bola melder at Newcastle har vist interesse for Porto-spiss Moussa Marega.