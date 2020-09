En bragd av NRK

NRK har presentert en ny sesong av TV-serien 113. Det er bare å ta seg hatten.

Dette innlegget ble først publisert i Nordnorsk Debatt.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

For dette er uten tvil NRK på sitt absolutt beste - og fjernsyn fra aller øverste hylle. Det vi får presentert, er bilder hentet rett fra kjernen i den norske virkeligheten. Med andre ord er det snakk om NRKs samfunnsoppdrag servert i kortform.

Daglig foregår det et menneskelig drama i fly, helikoptre og ambulanser i Nord-Norge. Det er liv og død det handler om. En oppsummering av selve livet. I samme episode av 113 blir et nytt menneske født, mens noen mister sine kjære. Det er der hvor vi som individer er på vårt aller mest sårbare. Men livets såreste øyeblikk er skildret med respekt og omtanke. NRK er tett på, uten å grafse.

Allmennkringkasteren kan trygt gi NRK i Tromsø ansvar for enda flere nasjonale produksjoner.

Pasienter, helsepersonell og pårørende som har gitt NRK sitt samtykke, har utvist stort mot i folkeopplysningens tjeneste. De har bidratt til en høyere himmel over 113 som peker langt ut over ren underholdning. I sum tror jeg faktisk serien er med på å skape trygghet i befolkningen.

Nettavisen Pluss: Maja i NRK-suksessen «113» sluttet i protest: – Det var et vanskelig valg

Et viktig poeng er hvordan kunnskap og kompetanse i nord blir synliggjort på flere måter. Ikke minst ved NRK i Tromsø. Der har man over tid bygd opp landets fremste journalistiske miljø på denne type dokumentarserier. Allmennkringkasteren kan trygt gi NRK i Tromsø ansvar for enda flere nasjonale produksjoner.

La oss håpe denne type serier er en øyeåpner både for helseforetaket i nord, og for politikerne.

Dernest ser vi en dokumentasjon på verdien av Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er en funksjon vi som bor her ofte ikke reflekterer over i det daglige. Til en viss grad tar vi det for gitt. Men det er ingen liten prestasjon å bygge opp sterke fagmiljøer i Tromsø slik man har gjort gjennom 50 år. Her finnes det høy kvalitet som kommer pasientene i nord til gode.

Rammen rundt 113 er akuttberedskap og ambulansetjenesten i nord. Det er en type velferd som mange ganger kommer under press når budsjetter skal salderes. Alt for ofte ser vi at det er en kamp for å opprettholde en beredskap i nord som er likeverdig med landet forøvrig.

Det vi får presentert, er bilder hentet rett fra kjernen i den norske virkeligheten. Med andre ord er det snakk om NRKs samfunnsoppdrag servert i kortform.

113 setter søkelys på hvor viktig det er med fagmiljøer som fungerer i distriktene, denne gang med Universitetssykehuset Nord-Norge som et sterkt faglig sentrum.

Her kan du lese flere innlegg av Skjalg Fjellheim.

Dette er finstemt og sårbar velferd. De som er på jobb opererer i en landsdel med få mennesker på et stort område, med synkende folketall og vanskelig tilgang på fagfolk. Det kan være verdt å merke seg den jobben som gjøres i mange ledd, også når helsetjenesten skal organiseres. La oss håpe denne type serier er en øyeåpner både for helseforetaket i nord, og for politikerne.

NRK er tett på, uten å grafse.

Både for NRK og Helse-Norge ligger det en viktig lærdom i 113: Å bygge videre på de beste miljøene man har i nord, gir gode resultater.