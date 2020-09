Kraftheading ga Everton drømmestart mot Tottenham

En hard og velplassert heading fra Dominic Calvert-Lewin var det som skulle til for å sikre Everton 1-0 og tre poeng mot Tottenham i Premier League-åpningen.

Borteseieren gir liverpoollaget en drømmestart på sesongen og viser at de ønsker å kjempe høyere enn den 12.-plassen de endte på i forrige sesong.

Etter en omgang, som tross store muligheter begge veier endte målløs, trengte ikke Calvert-Lewin mer enn ti minutter før ballen satt i nettet. På ett innlegg svevde han høyest i feltet og plasserte ballen hardt i krysset.

Tottenham var flere ganger på offensiven etter målet, men greide aldri å utligne.

Dermed ble det ikke den sesongåpningen et Tottenham-lag som avsluttet forrige sesong sterkt, ønsket. Etter koronapausen noterte de seg for fem seiere, tre uavgjort og bare ett tap i Premier League.

Everton kan få en vesentlig berde første del av sesongen enn i fjor da laget tapte ni av de første 15 kampene. Etter at Carlo Ancelotti tok over laget like før jul i fjor gikk det derimot bedre, men det ble med 12.-plass.

Viktig keeper

Kampen første mulighet kom etter kvarteret spilt. Richarlison rundet Hugo Lloris, men i stedet for å slå ballen inn i feltet skjøt han utenfor fra spiss vinkel.

Like etter halvtimen spill var Dele Alli nær ved å sende hjemmelaget i ledelsen etter en flott kontring. Son Heung-min dro seg i stor fart inn på Tottenhams banehalvdel før han la over til Alli, som skjøt. Heldigvis for Everton var keeper Jordan Pickford på alerten og vartet opp med strålende redning

Ti minutter før pause fikk Evertons nysignering James Rodríguez muligheten til å vise fram venstrefoten. Skuddet fra 20 meters hold var ikke det beste, men strøk likevel stolpen.

Pickford vartet opp med nok en viktig redning før pause. Harry Kane lobbet ballen over til nysignering Matt Doherty, som fra fem meters hold forsøkte seg mot lengste hjørne. Det ville ikke Everton-keeperen ha noe av, og lagene gikk til pause uten scoringer.

Utakbart

Ti minutter etter pause tok altså Everton ledelsen. På et innlegg fra Lucas Digne fikk Dominic Calvert-Lewin virkelig kraft i hodestøtet og plasserte ballen utakbart i krysset.

Utover i omgangen tok Everton stadig mer over. Blant annet fikk Richarlison ett par gode muligheter, men virket ikke til å ha stilt inn skuddfoten optimalt.

Tottenham var frampå flere ganger i 2. omgang, men greide aldri å opparbeide de største mulighetene.

Dermed fikk Everton revansj for lagenes forrige møte på Tottenham Hotspur Stadium i juli. Da tok Tottenham med seg alle poengene etter et selvmål av Michael Keane.

