Ødegaard-lagkompis ute med skade

Real Madrid-profilen Toni Kroos må belage seg på rundt to ukers fravær fra fotballen som følge av skaden han pådro seg mot Real Betis søndag.

Kroos måtte forlate banen da Martin Ødegaard og resten av spillerne i den spanske hovedstadsklubben slo Betis 3-2 søndag.

Mandag opplyser Real Madrid at tyskeren har pådratt seg en lyskestrekk. Det antas at midtbanespilleren må ta to ukers pause fra kamper.

30-åringen mister dermed de kommende La Liga-møtene med Valladolid og Levante.

Han kan også komme til å gå glipp av Tysklands kamper mot Ukraina og Sveits i nasjonsligaen.

