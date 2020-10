Sesongen trolig over belgisk sykkelstjerne etter brutalt møte trafikkskilt

Regjerende OL-mester Greg Van Avermaet har fått påvist en rekke brudd etter at han braste inn i et ubeskyttet trafikkskilt under Liège-Bastogne-Liège søndag.

TV-bildene viste den belgiske sykkelstjernen liggende på asfalten med store smerter etter ulykken i klassikerrittet i Belgia. Snaut 100 kilometer gjensto til mål da van Avermaet deiset i bakken sammen med ytterligere en rytter. OL-mesteren fra 2016 ble fraktet til sykehus der han gjennomgikk grundige undersøkelser. I en pressemelding opplyser belgierens lag, CCC, at van Avermaet har fått påvist tre brukne ribbein, et brudd i en ryggvirvel samt skader på leddbånd i den ene skulderen. «Heldigvis pådro han seg ingen hjernerystelse», skriver laget videre. Samtidig er konklusjonen at van Avermaets sesong høyst sannsynlig er over. Utviklingen i belgierens helse vil bli fulgt nøye av CCC-lagets medisinske team i dagene som kommer. Van Avermaet ville vært en kandidat til å vinne flere av de utsatte sykkelklassikerne som nå står for døren. Primoz Roglic vant søndagens Liège-Bastogne-Liège etter en dramatisk spurt der den ferske verdensmesteren Julian Alaphilippe feiret for tidlig. (©NTB)

