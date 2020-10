Fredrikstad åpner opprykkskampen mot Hødd

Ubeseirede Fredrikstad møter Hødd og Tromsdalen i sine to første kamper i det avgjørende opprykksspillet om retten til plass i neste års 1. divisjon i fotball.

Det ble klart etter at kampoppsettet for opprykkspuljene fra de to 2. divisjonsavdelingene ble trukket mandag.

Fredrikstad har ikke avgitt et eneste poeng i avdeling 1 og hadde 13 poengs forsprang til serietoer Hødd etter at de 13 ordinære serierundene var ferdigspilt.

Som følge av koronasituasjonen måtte turneringsformatet for 2. divisjon endres denne sesongen. Den sene oppstarten resulterte i at det kun er spilt enkel serie, og at kampen om opprykk avgjøres i form av seks ekstra serierunder der kun de sju beste lagene deltar.

Nå er oppsettet for disse kampene klart.

Lagene tar med seg poengene fra det innledende spillet videre. Dermed kan Fredrikstad sikre opprykket dersom seiersrekken fortsetter mot serietoer Hødd og Tromsdalen i de to første kampene.

Bryne innleder mot Asker

I og med at sju lag deltar i opprykksspillet, vil det i hver runde være ett lag som har walkover. Den første runden spilles allerede kommende helg.

Avdelingsvinnerne rykker direkte opp i 1. divisjon, mens avdelingstoerne møtes til finalekamp om retten til å møte laget som ender på 14.-plass i 1. divisjon om den siste plassen på nest øverste nivå i norsk fotball i 2021.

Mens Fredrikstad synes å ha god kontroll på opprykket, er det langt tettere bak laget fra plankebyen. Hødd, Skeid og Kvik Halden har alle 25 poeng.

I avdeling 2 topper Bryne tabellen foran opprykksspillet, men har Vard Haugesund kun to poeng bak seg. Egersund og Asker er ytterligere fem poeng på etterskudd.

Avdelingsleder Bryne innleder det reduserte gruppespillet som nå venter borte mot Asker. Vard Haugesund har Egersund borte.

Lang sesong

Klart ble det også i mandagens trekning at laget som ender på 14.-plass i 1. divisjon har hjemmekamp først i den avgjørende kvalifiseringsduellen mot den beste toeren fra 2. divisjon.

Kampene spilles 9. og 12. desember.

Mye tyder imidlertid på at Fredrikstad kan feire sitt opprykk lenge før den tid.

– Fredrikstad har vært helt suverene i år. Det skal ikke mange kamper til før de har avgjort opprykket, så i avdeling 1 handler mye om kampen om 2.-plassen, sa leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen under mandagens trekning.

