Norske bankere i spennende V75-omgang

To bankere! Tre smellfrekke objekter! Rättvik byr på en svært spennende V75-omgang! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte vurderinger?

Rättvik byr på en svært spennende V75-omgang søndag, og dette er en omgang med potensial. Siden det er en krone rekken som gjelder så er det ofte lurt å bruke to bankere, og det velger vi å gjøre i denne omgangen. 6 Allez Allez (V75-3) og 2 Mo Sjur (V75-5) står begge alene på våre bonger. Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 5 Betulla C.R. – Er en ganske talentfull hoppe som er god nok til å skrelle i innledningsløpet. Avsluttet bra på en fin tid nest sist, mens det ble feil for den sist. Nå skal man rykke skoene for første gang, og akkurat det tror vi vil passe perfekt på denne. Hever seg fort betydelig, og vi må bare rope et stort varsko. Løpet ellers er jevnt, og vi plukker med oss noen hester her.

V75-2 : 6 Miss Brilliance – Nytt småskummelt løp, og her må vi bare varsle for en hest som er BETYDELIG bedre enn raden. Miss Brilliance satt bom fast sist, og gjorde det samme nest sist. Får opp en spennende kusk i Ludwig Wickman nå, og klaffer det bare litt på veien så har denne form til å skrelle. 15 Kurt Cobain – Er klink ustabil, men dette er feltes beste hest, og er dermed selvskreven på bongen. Dyktige Joakim Elfving har endret utstyret på hesten sin før denne oppgaven, og håper at det skal slå heldig ut.

V75-3 : 6 Allez Allez – Har vært smellgod i monte etter pause, og virkelig imponert oss. Holdt lekestue med 7 Selfie Brodde nest sist, mens den sist imponerte stort etter å ha fått en god del trykk på seg. Christina Hande er knallgod på ryggen, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut på forhånd. VI BANKER!

V75-4 : 9 Grand Canyon Sisu – Dukker opp etter et lengre avbrekk, og vi prøver oss med den direkte. Matchet LANGT bedre hester enn dette i fjor, rapportene på den etter avbrekket er positive, og det er NÅ denne skal spilles. Neste gang kan den nemlig fort være «oppbrukt»…

V75-5 : 2 Mo Sjur – Er i superform, og nå kommer vel seieren? Var knallgod i nederlaget mot storkanonen Grisle Odin G.L. sist, og den fikk to klare pluss i kanten av oss. Nå blir det gratis tet, og hvem i dette feltet er da god nok til å knekke den ned? Neppe noen… Vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT på Mo Sjur i dette løpet!

V75-6 : 7 Daughterofdarkness – Her er det VIDÅPENT, og en bred gardering kan vise seg å være riktig. Vi føler dog at vi har jobbet frem et ordentlig spennende objekt, og et objekt som må med på ALT! Daughterofdarkness feilet fra start sist (volte), tapte mye, men kom fantastisk tilbake, og på klokken stod det 12,8/1900m… Gjorde et mildt sagt utrolig bra løp i tåken etter pause. Har bra fart i beina sine, den er kjapp fra start, og nå blir det garantert full gass direkte. MÅ MED PÅ ALT! PS. Var et nestsiste valg når vi la ut tipsene, og hadde da 1% av innsatsene på seg…

V75-7 : 10 Coin Perdu – Har slitt med et gaffelbånd, og dermed vært lenge borte. Vi så imidlertid denne ungheststjernen i prøveløpet på Solvalla, og likte virkelig det vi fikk se. La da inn 13 s 1000m, og så hel/frisk ut i banen. Kommer ut i ganske overkommelige omgivelser, og sjansene for at den runder alt er store. Skal stå først på ranken, men vi vil gjerne se den prestere på sitt beste igjen før vi går ALL IN!