MDG-Bergs nye trikker kan stanses av Israel-boikott: – Helt koko

Miljøbyråd Lan Marie Berg smilte fra øre til øre da de nye trikkene ble lansert. Men byrådets boikottregler kunne stanset trikkekjøpet.

OSLO (Nettavisen): På mandag var det en smilende byråd som klippet snoren for den nye trikketrasséen i Bjørvika.

– Dette er en stor dag, sa byråd Lan Marie Berg (MDG).

Samme dag kunne hun sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vise frem den første av de totalt 87 nye trikkene Oslo skal fylles med. Trikkene ble bestilt i 2018 etter Sporveien inngikk en kontrakt med den spanske leverandøren CAF om 87 nye trikker.

GLEDESRUS: – Dette er en stor dag, sa byråd Lan Marie Berg (MDG) da hun viste frem de nye trikkene Oslo har kjøpt inn. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Valget av leverandør for den storstilte trikkesatsingen kan imidlertid bli krøll for byrådet.

Et viktig punkt i byrådets plattform er at kommunen skal finne muligheter for å stoppe å handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten. Vedtaket er tydelig rettet mot Israel og konflikten med de palestinske selvstyreområdene.

Les mer: Oslo-byrådet blar opp fire milliarder for nye trikker: - Mange er frustrerte

– Versting

Trikkene er levert av det spanske selskapet CAF. Ifølge Palestinakomiteen er selskapet en versting som skor seg på okkupasjonen av palestinske områder.

NYE TRIKKER: Sporveien får 87 nye trikker til en prislapp på 4,1 milliarder kroner. Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

– Det baskiske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem, skriver organisasjonen i en ny kampanje rettet mot byrådet og kommunen.

Avtalen Sporveien har inngått med selskapet har en verdi på 4,1 milliarder kroner, og innebærer 87 nye trikker, med en opsjon på ytterligere 60 trikker.

Samarbeidspartneren Rødt mener Oslo kommune må bruke sin makt til å få CAF til å trekke seg ut av israelske prosjekter.

Les også: Her bryter Oslo kommune sin egen parkeringsregel

KRAV: Leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri mener kommunen bør bruke sine muskler til å stoppe CAFs engasjement i Israel. Foto: Rødt

– Vi mener at Oslo kommune må kreve at CAF trekker seg ut av trikkeprosjektet på palestinsk jord. Samtidig vil vi sende en sterk oppfordring til ledelsen i Norske Tog AS og til samferdselsministeren om ikke å inngå kontrakt med CAF, blant annet om nye togsett til Flytoget, sier leder Siavash Mobasheri i Rødt Oslo.

Avtalen ble inngått i 2018, men det var først i 2019 det ble kjent at det spanske storselskapet skal levere til Israel.

Rødt mener det bør bli en fast klausul som del av kontrakter hvor kommunen går til innkjøp av varer og tjenester.

Nettavisen har stilt flere spørsmål til byråd Lan Marie Berg (MDG) om denne saken. Hverken byråden eller hennes byrådssekretærer har besvart våre henvendelser.

Les også: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet: - Sånn burde vi ikke holde på i denne byen

Allerede i januar skal kommunen ta stilling til om de vil kjøpe ytterligere 60 trikker, slik kontrakten med CAF åpner for.

Leder i Palestinakomiteen, Line Khateeb, mener kommunen ikke bør forlenge kontrakten, og at byrådet bør stoppe ytterligere innkjøp fra selskapet før de har stoppet sine prosjekter i Israel.

– Det byrådet må gjøres oppmerksom på er at de nå ikke bør inngå avtale om forlengelse med CAF så lenge disse bidrar til folkerettsbrudd i Palestina. Det er opsjon på innkjøp av flere trikker fra CAF. Det er her byrådet må gjøres oppmerksom slik at de ikke bryter med egne retningslinjer, sier Khateeb til Nettavisen.

Nettavisen tok kontakt med byrådsavdelingen for finans for å undersøke hvor langt byrådet er kommet med deres egen plattform.

– Byrådet er enda ikke i mål med denne prosessen. Det er for tidlig å si når konklusjonen er klar, skriver spesialrådgiver Nina Gopinder Pannu i en e-post.

Les mer: Langer ut mot Oslo-politikerne: - De forstår ikke alvoret

Høyre: – Helt koko

Høyres samferdselspolitiske talsmann Nicolai Langfeldt mener denne diskusjonen er «helt koko».

– Det er ikke Palestinakomiteen som skal styre Oslo kommunes innkjøpspolitikk. På en dag som denne skal vi være glad for at det snart skal rulle ut topp moderne trikker i bybildet, sier Langfeldt til Nettavisen.

– Både Rødt og Palestinakomiteen mener man ikke skal kjøpe ytterligere trikker før CAF har stoppet sine prosjekter i Israel. Hva synes dere?

– Dette er så koko som du får det fra ytterste venstre. Men det er den sengen Raymond Johansen og MDG har valgt å legge seg i. For vår del må vi gjerne utløse den opsjonen om det skal være nødvendig, sier Langfeldt.

KOKO: Høyres Nicolai Langfeldt mener diskusjonen om CAF og deres kontrakter i Israel er så «koko som du får det». Foto: Høyre

– Men er det ingen selskaper som er for uetiske?

– Jo, selvsagt. Og vi stiller strenge krav. Men Oslo kommune må holde seg for god til å drive aktiv utenrikspolitikk. Det har vi et storting og en regjering til.

Det er ikke første gang byrådet har kommet i denne skvisen etter Israel-vedtaket. Les her om hvordan MDG-Bergs klimagravemaskin kan stoppes av vedtaket.

Men det er ikke alle som er enig i den kritiske politikken mot Israel.

– Kravet fra Rødt og Palestinakomiteen beviser bare nok en gang hvordan de diskriminerer verdens eneste jødiske stat og motarbeider freden, sier leder Conrad Myrland i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

IKKE LOV: Leder Conrad Myrland i den israelske støtteorganisasjonen MIFF, mener det ikke er lov å stille slike krav til leverandører i offentlige anbud. Foto: MIFF

Han mener det ikke er grunnlag i norsk lov eller EU-direktiver å utestenge selskaper som for eksempel CAF.

– Reguleringer av offentlige anskaffelser krever at kjøpsvurderingen blir tatt bare på økonomisk og teknisk grunnlag, ikke av politiske hensyn, sier Myrland til Nettavisen.