Nå kommer nordlyset

Det blir skiftende og mildt vær i hele landet fremover. Det stopper ikke nordlyset, som vil være ekstra sterkt de neste dagene.

NTB/Nettavisen: Vinteren kom denne uken brått på mange. Tirsdag kom den første snøen i store deler av Sør-Norge, men vinteren ble ikke mer enn et kort blaff.

Mot helgen og neste uke ser det ut til å bli mildere i store deler av landet.

– Nå er det høst, og da er det ofte slik at vi har litt kaldere perioder med lave snøgrenser, før det kommer et lavtrykk fra sørvest som gir mildere vær. Været vi har nå, er ikke spesielt unormalt, sier statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun forteller at snøgrensa nå er på vei oppover.

– Selv om det kommer en del nedbør onsdag, blir det ikke snø før over om lag 1.500 meter, og det er relativt høyt. Fredag ser det ut som om det kanskje blir litt kjøligere, men snøgrensa vil nok ikke være like lav som tidligere i uka. I Agder kan det for eksempel komme snø på 600–800 meter. I vest blir det snø i fjellet, sier Eikill.

Sterk nordlysaktivitet

Meteorologene melder på Twitter at det nå er spesielt god sjanse for å se nordlyset.

- Sola bruker 27 dager rundt sin egen akse, og samme syklus har nordlysaktiviteten. Vi er nå inne i en aktiv periode, så de neste fem dagene kan nordlyset bli synlig Nord-Norge og i Trøndelag.

Bildet viser nordlysaktiviteten natt til onsdag. Foto: (Meteorologene/Twitter)

Bildet under er hentet fra nettsiden til delstatsmyndighetene i Alaska, som gir prognoser for nordlys. Den viser at aktiviteten vil være ekstra stor de kommende fem dagene.

Myndighetene i Alaska gir deg nordlys-melding som også er gyldig for Norge. Foto: (https://www.gi.alaska.edu/monitors/aurora-forecast)

Litt mer nedbør i nord

Det har vært opphold i store deler av Nord-Norge de siste dagene, men ifølge meteorologen kan det komme litt mer nedbør til helga.

Finnmark kan vente mye nedbør. Her ser hvor nedbøren vil komme fredag. Foto: (Meteorologene/Twitter)

– Særlig fredag ser det ut som om Finnmark får en del snø, og det kan komme litt mer byger i Troms og i Nordland. Det ser ut som om nedbørsformen vil variere litt, og temperaturen ville ligge rundt null grader. Det blir nok for det meste sludd eller snø, men helt ytterst på kysten kan det kanskje komme litt regn, sier Eikill.

Skiftende vær i sør

I Trøndelag er det ikke ventet så mye nedbør de neste dagene.

– Det kan bli litt skyer og kanskje et lite solglimt fredag, men søndag kan det nok trekke inn litt regn.

Det ser ut til å bli mest regn på Vestlandet, men også østafjells må man belage seg på skiftende vær og regn.

– Det ser ut til å bli fint deler av fredagen, og så regn tidlig lørdag, før det vil lette litt. Søndag kommer det et lavtrykk inn, og da blir det nok regn både i vest og øst, sier meteorologen.