Skattetabbe førte til at Bjørn Kjos sto registrert uten formue

I fjor var hele formuen til Norwegian-gründer Bjørn Kjos borte, ifølge selvangivelsen hans.

Da tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos leverte inn selvangivelsen for 2019, gjorde han en feil. Ifølge tall som Dagens Næringsliv har fått tilgang på, gikk Kjos fra å ha 109 millioner kroner i formue i 2018, til null kroner i 2019.

Tallet for 2019 skal imidlertid ikke stemme.

- Det med null i formue ble trolig sendt ved en feil, skriver Kjos i en sms til DN.

Norwegian-gründeren skriver videre til avisen at det trolig er han selv som har gjort feilen i selvangivelsen.

Les mer: Den tidligere Ryanair-direktøren hyller prisgrepet til Wizz Air i Norge

Vet ikke hva formuen er

Kjos hevder selv at han ikke vet hva formuen hans er, og svarer «vet ikke» når han blir spurt om dette.

Det var i 2019 at Kjos gikk av som sjef i Norwegian, etter 17 år i førersetet. Jacob Schram tok over jobben som ny Norwegian-sjef.

- Man bør ikke lede et flyselskap når man er over 70 år, uttalte Kjos da det ble kjent at han gikk av.

I etterkant av dette har han sakte men sikkert solgt seg mer og mer ut av selskapet, og er ifølge DN ikke lenger blant de 50 største aksjonærene.

Les mer: Bjørn Kjos går tungt inn i ny satsing

Tøff koronakrise

Koronakrisen har påvirket store deler av norsk næringsliv, det inkluderer også Norwegian.

Det kriserammede flyselskapet tapte 4,8 milliarder kroner i første halvår av 2020. Antallet passasjerer sank også med 71 prosent, og nesten alle av de 140 flyene i flåten ble satt på bakken.

Les også: Sissener tror Norwegian går over ende: - Pengene renner ut

Reduksjonen i passasjerer var i april og mai gikk også ned med henholdsvis 97 og 98 prosent.

I samme periode har aksjekursen også fått juling. I mars hadde selskapet en aksjepris på 20 kroner. I august var den nede i 1,20 per aksje.