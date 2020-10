Erna Solberg: Nowe obostrzenia obejmą też zagranicznych pracowników

W poniedziałek o godzinie 16:00 rząd przedstawił nowe środki ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii. Na konferencji prasowej zjawiła się premier Erna Solberg wraz z kilkoma ministrami.

OSLO (Nettavisen): - Wskaźniki infekcji rosną, tak rozpoczęła poniedziałkową konferencję prasową premier Erna Solberg:

- Coraz więcej osób choruje i trafia do szpitala, dodała.

W poniedziałek opublikowano wiadomość, że kolejne 54 osoby zostały przyjęte do norweskich szpitali. Tak wysokiej liczby nowych, dobowych hospitalizacji nie notowano od maja.

- Możemy spodziewać się kontynuacji tego trendu, powiedział Solberg, dodając, że liczba ofiar śmiertelnych również prawdopodobnie wzrośnie.

Nowe ogólnokrajowe ograniczenia

- Dlatego rząd zaostrza obowiązujące zasady. Przedstawione dziś środki obowiązywać będą od środy do początku grudnia, powiedział Solberg.

W domach prywatnych, ogrodach czy domkach wypoczynkowych, oprócz domowników nie powinno być więcej niż 5 gości. Jeśli wszyscy goście pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego, może ich być więcej. Oznacza to, że dwie rodziny mogą się spotykać, nawet jeśli mają wiele dzieci.

Ograniczenie, że nie możesz mieć więcej niż 5 gości, nie dotyczy dzieci należących do tych samych grup przedszkolnych i szkolnych. Dzieci i młodzież, które są w tej samej grupie w przedszkolu lub szkole podstawowej, są zwolnione z wymogu zachowania odległości podczas imprez.

Zaleca się, aby każdy kontaktował się z mniejszą liczbą osób w kontekście życia społecznego, oraz żeby przebywał w towarzystwie innych osób przez możliwie jak najkrótszy czas.

Prywatne spotkania w miejscach publicznych lub w wynajętym lokalu mogą liczyć maksymalnie 50 uczestników.

Dzisiejszy reguła zezwalająca na udział 600 osób w imprezach plenerowych jest ograniczona do wydarzeń, w których wszyscy na widowni siedzą na stałych miejscach siedzących.

Rząd proponuje wzmocnienie gmin w zakresie kontroli: przestrzegania przepisów dotyczących imprez, gastronomii i pracowników.

- Nowe zasady oznaczają, że przy świątecznym stole organizowanym np. przez pracodawcę, może zasiąść maksymalnie 50 osób, powiedział Solberg:

W przypadku lokalnych ognisk

Minister ds. dzieci i rodzin Kjell Ingolf Ropstad przedstawił też środki, jakie władze zalecają wprowadzać w przypadku pojawienia się lokalnych ognisk infekcji na wypadek lokalnych ognisk. Wiele z nich zostało już wprowadzonych w Oslo i mogą mieć one zastosowanie również na poziomie krajowym, jeśli wskaźniki infekcji nadal będą wzrośnie, powiedział Solberg.

Ograniczenia te to m.in. obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos w środkach komunikacji publicznej, w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, centra handlowe) gdzie nie można utrzymać obowiązkowego dystansu 1 metra, w restauracjach (gdy nie siedzimy przy stole – dotyczy zarówno pracowników, jak i gości).

Zaleca się również wprowadzenie: lokalnych zakazów wstępu do klubów nocnych po godzinie 22:00 oraz zakazów ograniczenia do 20 osób obecnych na imprezach zamkniętych bez stałych miejsc do siedzenia. Rząd zachęca też pracodawców do, jeśli to możliwe, delegowania swoich pracowników do pracy zdalnej oraz nauczycieli i dyrektorów szkół do korzystania z korzystania z cyfrowej edukacji zdalnej - jeśli jest to praktycznie wykonalne.

Zaostrzenia dla pracowników zagranicznych

Rząd chce zaostrzyć również obecne przepisy dotyczące imigracji zarobkowej:

Premier Erna Solberg (H) powiedziała na konferencji prasowej w poniedziałek, że od środy na prywatnej imprezie w miejscu publicznym nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Oprócz rozprzestrzeniania się zakażeń poprzez prywatne spotkania, obserwujemy również zwiększoną liczbę zakażeń w wyniku zwiększonej imigracji zagranicznych pracowników do Norwegii. Wynika to z tego, że niektórzy nie przestrzegają obecnych przepisów, ale także z faktu, że sytuacja epidemiczna w Europie robi się coraz bardziej poważna co dodatkowo zwiększa ryzyko wzrostu zakażeń w Norwegii - stwierdza rząd w komunikacie prasowym.

Dlatego też rząd chce zaostrzyć obecnie obowiązujące przepisy dotyczące imigracji zarobkowej:

Zagraniczni pracownicy z krajów, którym UE nadała status kraju czerwonego, nie będą już zwalniani z obowiązku kwarantanny. UE definiuje kraje czerwone jako kraje z ponad 150 zakażonymi na 100.000 mieszkańców w ciągu 14 dni. Jeśli w danym kraju więcej niż 4 procent testowanych uzyska wynik pozytywny, limit jest niższy i wynosi 50 zakażonych na 100.000. W związku z tym osoby pochodzące z takich krajów nie mogą rozpocząć pracy przed zakończeniem 10-dniowego okresu kwarantanny. Ta zmiana wejdzie w życie dopiero o północy w sobotę 31 października. Zmiana nie działa wstecz. Obecnie zagraniczni pracownicy mogą zostać zwolnieni z przepisów dotyczących poddawania ich obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantannie wjazdowej. Mogą rozpocząć pracę, gdy tylko otrzymają negatywny wynik pierwszego testu na koronawirusa, ale muszą pozostać w kwarantannie w swoim wolnym czasie (fritidskarantene), dopóki nie otrzymają negatywnej odpowiedzi na test numer dwa.

Pozostali pracownicy nadal mogą zostać zwolnieni z kwarantanny. Ale i tutaj zasady zostają zaostrzone: pracownicy, którzy są na kwarantannie w czasie wolnym ( fritidskarantene ), muszą być poddawani testom co trzy dni i umieszczani w oddzielnych pokojach przez pierwsze dziesięć dni pobytu w kraju. Pracodawca musi ułatwiać innym utrzymanie dystansu podczas kwarantanny odbywanej w czasie wolnym. Ta zmiana wejdzie w życie o północy w środę 28 października. Zmiany nie działają wstecz.

Generalna Dyrekcja Zdrowia i Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego są zobowiązane do przeglądu zasad kwarantanny w celu oceny, czy istnieje potrzeba dalszych ich doprecyzowań.

- Mamy nadzieję, że te wprowadzone zaostrzone środki doprowadzą do tego, że będziemy mogli w Norwegii normalnie obchodzić święta Bożego Narodzenia, powiedziała.

