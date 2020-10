Halvor Bakke og Gro Hammerseng-Edin traff hverandre i en tung tid: - Vi er som familie

- Vi er blitt som en familie, sier Gro Hammerseng-Edin til Nettavisen.

I kveldens episode av «Eventyrlig oppussing» får Halvor Bakke (49) og kollegaen Ole Rosén-Lystrup hjelp av en helt spesiell gjest, nemlig Bakkes gode venninne Gro Hammerseng-Edin (40). Sammen tar de fått på en gammel låve som de gjør om til et nytt oppholdsrom for en familie.

Det blir som alltid ikke bare snekring og maling. De tre arbeidsheltene tar også turen til et gammelt fyr i nærheten, der de snakker om hvordan Gro Hammerseng-Edin og Halvor Bakke egentlig ble venner.

Se video øverst: Åpner opp om vennskapet: - Hjalp meg gjennom skilsmissen



PAUSE I ARBEIDET: Det blir ikke bare oppussing i kveldens episode av Eventyrlig oppussing. Foto: TV3

I over ti år har Bakke og den tidligere håndballstjernen støttet hverandre gjennom tykt og tynt. Vennskapet deres er så tett at de omtaler hverandre som familie, og det er få som kjenner dem bedre enn hverandre.

- Krevende tidspunkt i livet

Bakke og Hammerseng-Edin møttes for første gang da sistnevnte flyttet til Larvik. Den gang kjente hun ingen andre utenfor håndballmiljøet, så da hun ble invitert på middag hjem til Bakke så hun på det som en gylden mulighet til å møte andre folk som nødvendigvis ikke var så opptatt av sport.

- Han kom inn i livet mitt på et tidspunkt hvor jeg hadde flyttet til Larvik og opplevde et brudd. Jeg var på et veldig krevende tidspunkt i livet i tillegg til at jeg var ny i byen. Han ble ekstremt viktig for meg i den etableringsfasen, sier Hammerseng-Edin til Nettavisen.

Ifølge håndballeksperten ble Bakke hennes første, ekte etablerte venn i Larvik.

GODE VENNER: Halvor Bakke og Gro Hammerseng-Edin. Foto: TV3

Støtte gjennom skilsmissen

Det skulle derimot ikke ta lang tid før også Hammerseng-Edin ble en av Bakkes viktigste personer i livet.

I 2016 ble det kjent at Bakke og Ricard Fagerström ønsket å gå hvert til sitt etter ti år som ektepar. I den perioden ble Gro Hammerseng-Edin en viktig støttespiller for Bakke.

- Gro betyr virkelig mye for meg. Vi har delt mye av både oppturer og nedturer sammen, og vi har et nært og personlig forhold. Vi kan snakke om alt sammen, sier Bakke til Nettavisen, og trekker blant annet skilsmissen frem som et eksempel.

- Hun ble min viktigste støttespiller både før, under og etter skilsmissen. Gro er en ekstremt fortrolig, klok og raus venn. Jeg liker hennes syn på ting, og hun er dønn ærlig med meg. Hun syr aldri puter under armene på meg, og når jeg ringer henne vet jeg alltid at jeg får et ærlig svar.

- Som en familie

Vennskapet til de to er blitt så sterkt at de i dag omtaler hverandre som familie, og gjør ting som familier ofte gjør sammen. De reiser på ferie sammen og kommer uanmeldt på besøk til hverandre.

- Jeg sa vel i episoden at jeg og Halvor er i familie. Vi er jo egentlig ikke det, men for meg blir det naturlig å omtale han som det fordi vi er blitt som en familie for hverandre. Han er «onkel Halvor» til guttene mine, vi inviterer hverandre til familieselskap og står hverandre nære, sier Hammerseng-Edin.

Søsknene til Hammerseng-Edin bor langt unna, så Bakke har blitt en naturlig del av familien hennes.

- Det er godt å vite at han alltid vil stille opp for oss og ungene om det er bruk for det, og hagen hans er et herlig sted å ta med gutta til. Gullfisker i en dam i hagen er en sikker vinner, sier Hammerseng-Edin, legger til at hjemmet til Bakke er et favorittsted for hele familien.

Fredag fyller Halvor Bakke 50 år, og i anledning jubileet skulle i utganspunktet feiringen gå av stabelen med brask og bram på The Thief i Oslo. På grunn av strenge smittevernsregler lar ikke bursdagen seg gjennomføre. Det blir derfor en mindre feiring med en lunsj der kun familie er invitert. Der selvsagt Hammerseng-Edin er selvskreven gjest.

- Det blir familien min, som også innebærer Gro og Anja (Anja Hammerseng-Edin, kona til Gro Hammerseng-Edin), sier Bakke til Nettavisen.

Hammerseng-Edin sier det er takket være Bakke at de to har et så nært vennskap som de har i dag.

- Det er der jeg føler han må få litt honnør, siden jeg synes han er så god til å ses jevnlig. Jeg merker selv på mange vennskaper at med en travel hverdag innskrenkes den sirkelen av venner. Men ikke med Halvor. Han er god på spørre hvordan det går og invitere, sier Hammerseng-Edin og fortsetter:

- Halvor er ekstremt raus, og jeg blir imponert over alt han får med seg. Han er en veldig travel mann med mye på agendaen, likevel husker han på små detaljer, som hva gutta mine driver med om dagen til andre ting som jeg bedriver med. Selv om han har lite tid, tar han seg alltid tid. Man føler seg sett, sier Hammerseng-Edin.