Slik vil de arrangere ski-VM: Omfattende tiltak

Slik vil verdensmesterskapet i nordiske grener i tyske Oberstdorf til vinteren bli påvirket av koronapandemien.

Det meste kan bli endret i løpet av vinteren, men før sesongstart har det kommet noe informasjon fra arrangørene.

VM 2021 vil bli arrangert som planlagt til tross for koronapandemien. Enn så lenge går planene ut på et VM uten publikum.

Ifølge svenske Expressen er det følgende særregler under VM i Oberstdorf som går fra 23. februar til 7. mars til vinteren:

Utøvere, ledere, funksjonærer, frivillige og journalister må vise en negativt virustest for å komme inn i VM-området. Testene er kostnadsfrie.

Alle som oppholder seg inne på VM-området må bære ansiktsmaske. Utøverne slipper derimot å ha det under selve konkurransene. Alle oppfordres til å holde halvannen meters avstand til nærmeste person. Den som kjenner seg det minste syk må holde seg borte.

Utøvere fra land utenfor EU må i 14 dagers karantene innen de får komme inn på VM-området.

Man kan derimot slippe karantene hvis man har avgitt en virustest to døgn før ankomst.

Norge tok hele 13 gull under mesterskapet i Seefeld i 2019. Tyskland fulgte nærmest med seks gull. Svenskene tok to gull og Polen ett. Hopp og kombinert for både kvinner menn er også på VM-programmet.

(©NTB)