12 til sykehus etter Trump-møte

En person besvimte og en annen fikk slag.

NEW YORK (Nettavisen): 12 personer ble sendt til sykehus og 17 personer trengte legehjelp etter at president Donald Trump holdt et folkemøte i Florida på torsdag.

Se presidentens egen video fra folkmøtet her.

Ifølge NBC News var det 30,5 grader i luften under folkemøte og flere av tilskuerne måtte spyles med vann for å kjøles ned. Brannvesenet opplyser at 12 personer til slutt ble sendetid sykehuset på grunn av heten, mens totalt 17 personer trengte medisinsk hjelp.

Av de 12 som ble sendt til sykehuset, skal en ha besvimt, mens den andre skal ha fått slag. De ti andre ble bare oppført som syke av, opplyser Tampa Fire Rescue til NBC.

Rundt 6000 personer skal ha deltatt på folkemøtet på torsdag. Foto: Octavio Jones/Getty Images/AFP

Med på folkemøtet på torsdag, var også Melania Trump, som dermed deltok sammen med sin mann på et folkemøte for første gang siden juni 2019.

Ifølge Daily Mail deltok 6000 personer på folkemøtet og de fleste mange av dem skal ha gått uten masker, noe som står i sterk kontrast til de som deltok på folkemøtet til Joe Biden.

- En rabiat sosialist

Både president Donald Trump og Demokratenes utfordrer Joe Biden var begge på stemmefiske i den viktige vippestaten Florida på torsdag.

De to presidentkandidatene ligger nesten skulder ved skulder på meningsmålingene i Florida, der Trump ifølge ekspertene må vinne om han skal sikre seg gjenvalg.

– Jeg kommer ikke til å stenge ned økonomien, jeg kommer ikke til å stenge ned landet, men jeg kommer til å stenge ned viruset, sa Joe Biden under sitt møte med velgerne i Tampa. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

Under et valgmøte i Tampa beskrev Trump nok en gang Biden som en rabiat sosialist som vil stenge ned det amerikanske samfunnet og ruinere landets økonomi for å stanse koronapandemien.

– Velger dere Biden, vil dere få «opptøyer, flaggbrennere og venstreekstremister» med på kjøpet, hevdet Trump.

– Jeg kommer ikke til å stenge ned økonomien, jeg kommer ikke til å stenge ned landet, men jeg kommer til å stenge ned viruset, sa Biden under sitt møte med velgerne i Tampa.

– Vi trenger en president som bringer oss sammen, ikke en som splitter oss. Dette landets sjel og hjerte står nå på spill, sa han.