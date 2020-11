Mjøndalen knuste Strømsgodset i «Ælv Classico»

De ble kalt «lillebror» før kampen, men det var Mjøndalen som var flere hakk større enn Strømsgodset i lørdagens «Ælv Classico» på Consto Arena.

Mjøndalen - Strømsgodset 3-0

Det var hjemmelaget som åpnet best da Ole Amund Sveen kriget inn 1-0 etter tre minutter.

Bruntrøyene klarte å holde ledelsen hele omgangen, og kvarteret ut i den andre økte Fredrik Brustad.

Vondt ble til verre for Strømsgodset da innbytter Stian Aamundsen punkterte kampen med et lekkert hodestøt, minutter før slutt. 3-0, og knockout fra Mjøndalen i «Ælv Classico».

- Strømsgodset er rett og slett for dårlig i begge sekstenmeterne. De tre poengene gjør at Mjøndalen smyger seg over nedrykksstreken, konkluderer Eurosports Asbjørn Myhre.

Drømmeåpning

Mjøndalen åpnet best, og etter bare tre minutter var kampens første mål et faktum. Den tidligere Strømsgodset-spilleren, Ole Amund Sveen, var på rett plass til rett tid på en corner.

Midtbanemannen kastet seg fram og fikk dyttet inn ledermålet for hjemmelaget, og sendte Mjøndalen-supporterne til himmels.

Vertene fortsatte og presse på, og kvarteret etter scoringen smalt det fra venstreback Vetle Dragsnes. Skuddet med venstrefoten gikk derimot halvannen meter over målet til Viljar Myhra.

Så skulle Strømsgodset få sin mulighet ved kaptein Mikkel Maigaard. Dansken prøvde seg fra distanse, og forsøket hadde meget god retning.

Kun en strålende redning fra Sosha Makani hindret utligning for laget i hvite trøyer.

- Glimrende keeperspill, kom det fra Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre

- De snakker mye drit

Martin Rønning Ovenstad var svært aktiv i den første omgangen, og kvarteret før pause var han frampå. 26-åringen med fortid i Strømsgodset dro seg fri på venstre, og fikk skutt med feil fot.

Avslutningen gikk centimeter til side for mål, men like etter var det gjestene som fortvile over en misbrukt sjanse.

Valdimar Ingimundarson fikk kranglet med seg ballen forbi Mjøndalen-forsvaret, og plutselig var han helt alene med Makani. Men nok en gang var den iranske sisteskansen god, og leverte en ny klasseredning.

- Det er mye dritt fra de underveis, så nå må dommeren få kontroll, sa Mikkel Maigaard til Eurosport etter 0-1 til pause.

Mjøndalens målscorer var i bedre humør til pause.

- Det var veldig deilig, og viktig med den tidlige scoringen. Men det vi gjør etterpå er ikke så bra, sier målscorer Ole Amund Sveen til Eurosport i pausen.

Brustad-scoring

Henrik Pedersen og Strømsgodset gjorde to bytter i pausen, og inn kom Herman Stengel og Moses Mawa.

Andreomgang åpnet forsiktig i sjansestatistikken, men ti minutter ut kom den første sjansen. Vetle Dragsnes ble spilt fint igjennom av Sondre Liseth, men skuddet med feil bein ble blokkert av et oppofrende Strømsgodset-forsvar.

Men skuddet til Dragsnes skulle vise seg å være en advarsel. For sekunder senere skulle Mjøndalen igjen få noe å juble for. Christian Gauseth sendte i vei en nydelig stikker, og hurtigtoget Fredrik Brustad var sikker alene med Myhra.

- Gauseth vet at Brustad stikker igjennom, og avslutningen er meget god. Da har Brustad scoret i to kamper på rad, kom det fra Asbjørn Myhre etter målet.

Etter scoringen jaget Strømsgodset redusering, og kom seg til en mulighet. Tchamba kom seg inn i 16.meteren og fyrte av, men skuddet ble stoppet av Markus Nakkim. Med det som så ut til å være med hånden, og reaksjonene var store fra gjestene.

- Den der er høyt oppe, skulle det vært dømt straffe der?, sier Myhre i kommentatorboksen til Eurosport.

Strømsgodset trengte virkelig en redusering, men minutter før slutt ble all tvil lagt til side. Innlegget fra Ibrahim traff Stian Aasmundsen, og innbytteren stanget inn Mjøndalens tredje for kvelden.