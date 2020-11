Biden: USA – jeg er beæret

Joe Bidens første kommentar var han var beæret og ydmyk over tilliten som det amerikanske folket hadde gitt ham ved å velge ham til USAs neste president.

– Jeg er beæret og ydmyk over tilliten som det amerikanske folket har gitt meg og kommende visepresident (Kamala) Harris, sier Biden i en uttalelse som er gjengitt i flere amerikanske medier kort etter at valgresultatet viste at han er vinner av presidentvalget.

– Stilt overfor uventede hindringer har et rekordantall amerikanere stemt. De har nok en gang vist at demokratiet står sterkt i Amerika. Nå som valgkampen er over, er det på én nasjon, sier Biden.

– Nå er det tid for å samle Amerika – og for å heles, avslutter den nyvalgte presidenten.