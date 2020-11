Ap med nest dårligste Opinion-måling siden 2007

Ap får en oppslutning på 20,4 prosent på Opinions nye måling, den nest laveste siden 2007. Samtidig har Sp og SV oppgang.

Ap-oppslutningen i november er 1,7 prosentpoeng lavere enn i oktober. Målingen er gjennomført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Senterpartiet går fram 3,6 prosentpoeng til 17,8 prosent, mens Sosialistisk Venstreparti vokser 0,8 prosentpoeng til 8,1 prosent. Ap, Sp og SV mangler ett mandat for å få flertall alene.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Høyre 24,6 (-2,8), Frp 10,9 (-1,6), Venstre 3,4 (-0,7), KrF 4,2 (+1,3), MDG 5,0 (+1,9), Rødt 4,2 (-0,4) og andre 1,5 (-0,3).

Ikke bestemt seg

Det er store vandringer blant velgerne i målingen, understreker valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det er tydelig at mange ikke har bestemt seg for hva de skal stemme neste år. Med store bevegelser fra forrige måling er det vanskelig å se en tydelig trend, sier han til FriFagbevegelse.

– Men sett i lys av andre målinger kan man si at Høyre faller litt tilbake, Senterpartiets suksess fortsetter og Fremskrittspartiet taper litt terreng. Det kan nesten se ut som at den oppmerksomheten Siv Jensen har skaffet Senterpartiet ved å snakke dem ned, har hatt motsatt effekt, fortsetter Bergh.

Lojale Sp-velgere

Sp er partiet med klart høyest lojalitet blant velgerne. 87 prosent av dem som stemte på dem ved forrige stortingsvalg, sier de vil gjøre det samme igjen.

– Partiet er et verktøy. Når folk opplever at vi er det riktige verktøyet for livet til folk, er det veldig fint og gledelig. Samtidig må vi hele tiden huske hvem vi er til for, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Feilmarginen i målingen ligger mellom 1 og 3 prosentpoeng og er som alltid størst for partiene med høyest oppslutning.

