Nå kan du endelig kjøpe tidenes mest elleville iPhone

Har du noen ekstra penger liggende? Da kan du kjøpe tidenes iPhone.

Vi begynner denne saken med prisen: 17 890 kroner

Det er prisen for en Apple iPhone 12 Pro max 512gb.

Da får du også:

6,7" Super Retina XDR-skjerm

A14 Bionic og 5G

Pro-kamerasystem

Telefonen har et utrolig godt batteri, den største skjermen noen gang på en iPhone og et ellevilt kamera. Kanskje ikke så rart at til tross for prisen så ga CNet telefon 9.2/10 og The Verge kalte den "The Best."

