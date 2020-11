Guardiola skrev ny kontrakt med City

Manager Josep Guardiola har forlenget sin kontrakt med Manchester City til sommeren 2023.

Det opplyser Premier League-klubben på sitt nettsted.

Guardiola kom til City i 2016 og har blant annet vunnet to ligatitler med klubben.

– «Peps» kontraktsforlengelse er det naturlige neste steget i en reise som har utviklet seg over mange år. Jeg er sikker på at alle City-fans deler min glede over denne avtalen og de spennende mulighetene som finnes der ute, sier Citys styreleder Khaldoon Mubarak.

(©NTB)