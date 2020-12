Reagerer på forslag om EMV-forbud: - Vanskelig å ta det seriøst

Flere politikere reagerer negativt på forslag om forbud for egne merkevarer (EMV) i dagligvarebranjen.

Sist uke skrev Nettavisen at eksperter advarer mot å forby egne merkevarer i dagligvarebransjen. Dag Fossen, aktiv debattant og veteran i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sa til Nettavisen at han vil ha slutt på at kjedene selv eier merkevarer de selger.

Dette var en krassere uttalelse enn han gikk ut med uken før, da han sa at han ønsket et forbud om kjedene nådde en viss størrelse. Han fikk støtte fra flere politikere.

17. desember skal næringskomiteen avgi sin innstilling til Stortinget om den nye stortingsmeldingen for dagligvaremarkedet.

- Vi kommer nok til å skrive at vi ser utfordringer og fordeler med det. Det kan hende vi bør se nærmere på EMV, men å forby det er utenkelig, sier saksordfører for stortingsmeldingen, Kårstein Eidem Løvaas (Høyre).

Han forstår at Fossen ser utfordringer med EMV, men å forby det er et veldig langt steg å ta.

- Jeg ble overrasket over at også politikere vil forby det. Det griper jo rett inn i et fritt marked og en fri organisasjonsform, og jeg tror ikke det vil være mulig å gjennomføre et forbud.

- Det er vanskelig å ta forslaget seriøst, påpeker Løvaas.

Les også: Høie svarer på avgiftskritikken: - Jeg er ikke glad for disse kuttene

Vil ha mer konkurranse

Løvaas mener at EMV er positivt for forbrukerne, fordi det gir både mangfold og billigere varer.

Dette er også grunnen til at Frp er mot å forby EMV, nettopp fordi det gir forbrukerne flere valgmuligheter i butikk.

- Jeg er overrasket over at SV og Sp vil forby varer som er billigere enn de store og dominerende merkevarene, sier Frp-politiker Morten Ørsal Johansen i næringskomiteen til Nettavisen.

Les også: Rema lover prisfest på snop og snus: - Kommer til å få et stort utslag

Han forteller at partiet ønsker mer konkurranse i dagligvaresektoren, både på kjedenivå og varesortiment.

- Et forslag om forbud mot at kjedene også skal få produsere egne varer vil ikke føre til mer konkurranse. Det virker som om SV og Sp har hendene sine langt ned i lommene på Orkla, Mills, Nortura og de andre dominerende aktørene, sier Johansen.

- Bør gjennomføres kontroll

Terje Aasland sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Han mener at Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet bør holde EMV under oppsikt, så det ikke fører til mindre mangfold i butikkene.

- Derfor bør det gjennomføres kartlegging og kontroll av kjedenes innkjøps- og utsalgsbetingelser for alle varer, for å kunne avdekke eventuelle ulike konkurransevilkår mellom kjedenes egne merkevarer og uavhengige merkevarer, sa han nylig til Dagens Næringsliv.

- I tillegg mener vi det må utøves tilsyn med utviklingen av egne merkevarer, siden kjedene i økende grad tar kontroll over produksjonsleddet, påpekte han.

Også Venstre mener det bør gjennomføres kartlegging og kontroll av kjedenes innkjøps- og utsalgsbetingelser for både EMV og varer fra andre merkevarer.

- Venstre er ikke for et forbud mot EMV, men vi mener det er noen problematiske sider ved det, både når det gjelder salg og produksjon, sier Venstre-politiker André Skjelstad, som også sitter i næringskomiteen, til Nettavisen.

Les også: Reagerer på Kiwi og Menys koronatiltak: - Tragisk!

Skjelstad mener vi må få på plass en tydeligere merking av produktenes ingredienser og opprinnelsesland.

- Forbrukerne må vite hva de kjøper. Kjedene har mye makt, og vi må gjøre grep for å sikre lik konkurranse mellom varene som selges i dagligvarebransjen, sier han.

- Kan stimulere til innovasjon

Løvaas i Høyre mener EMV er en naturlig del av handelen, selv om det kan være utfordringer knyttet til det.

- Hvis det blir for dominerende, og får for stor andel i dagligvaremarkedet, kan det utfordre innovasjonen og mangfoldet. Men vi er ikke der i Norge i dag, sier han.

- Vi ser jo også at det kan stimulere til mer innovasjon, sier han.

Løvaas viser her til uttalelsene fra Aass Bryggeri i Nettavisens artikkel sist uke.

– Dagligvarekjedenes egne merkevarer er våre konkurrenter, og vi må bare jobbe for å gjøre vår merkevare større og bedre. Det er forbrukerne som bestemmer, og velger de vekk våre produkter, må vi jobbe med det, sa Christian A. K. Aass, administrerende direktør i Aass Bryggeri, til Nettavisen forrige uke.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre