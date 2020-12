Store penger i lufta på lørdagskupongen

Du kan gå en hyggelig førjul i måte dersom du får tolv rette på tippekupongen lørdag.

Det er tre kamper fra Premier League og ni kamper fra Championship på lørdagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i 2,3 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Everton - Chelsea

De tre første kampene er hentet fra Premier League der det hektiske juleprogrammet nå er like rundt hjørnet. Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-1 i en kamp som ble spilt på samme tid i fjor da Everton-legenden Duncan Ferguson ledet laget i en kort periode før Carlo Ancelotti overtok etter Marco Silva. Everton spilte 1-1 borte mot Burnley sist helg og ligger på 9. plass med 17 poeng før denne runden. Etter fire strake seire innledningsvis og tabelltopp, har det nå blitt 1-2-4 på de siste sju der seieren kom borte mot Fulham. James Rodriguez, Digne, Coleman og Delph er helt sikkert ute, mens Olsen trolig er tilbake her. I tillegg så er Gbamin ventet å være tilbake i full trening med det første.

Chelsea snudde 0-1 til seier 3-1 hjemme over Leeds lørdag for én uke siden og ligger på 3. plass med 22 poeng før oppgjøret på Goodison lørdag kveld. To poeng skiller opp til Tottenham og Liverpool på tabelltopp etter 6-4-1 så langt. Tirsdag kveld spilte et reservepreget Chelsea-lag, som allerede var gruppevinnere, 1-1 hjemme mot russiske Krasnodar i Mesterligaen. Ziyech og Hudson-Odoi er begge ute, ellers ser det greit ut for manager Lampard.

På det minste kupongforslaget spiller vi UB, men det 432-rekkeren blir det HUB og helgardering i kamp 1.

2. Manchester United - Manchester City

Et herlig Manchester-derby i vente lørdag kveld! Manchester United røk ut av Mesterligaen tirsdag kveld da laget tapte 2-3 borte mot Leipzig og må dermed begynne på nytt igjen i Europaligaen etter nyttår som gruppetreer. De er på 6. plass med 19 poeng i ligaen etter 3-1 seieren borte over West Ham sist helg i en kamp de lå under 0-1 og snudde etter at flere av nøkkelspillerne startet oppgjøret på benken. Det endte 2-0 her sist sesong og 0-2 året før. Jones er fortsatt ute, men Martial er tilbake. Cavani må testes nærmere kampstart.

Manchester City har våknet til liv i ligaen etter en litt trøblete innledning og kommer til dette lokaloppgjøret med to strake ligaseire og befinner seg på 7. plass, poenget bak Manchester United. Sist helg slo de Fulham 2-0 hjemme etter at Burnley ble slått med klare 5-0 uka før. Onsdag slo de Marseille 3-0 hjemme i Champions League der de for lengst er videre og har vunnet gruppa. Aguero og Gundogan er begge tilbake igjen, men Garcia mangler.

Har en liten følelse av at Manchester City er tilbake på vinnersporet og at Guardiolas mannskap blir å regne med i toppen utover. Vi sjanser litt og står på B.

3. Newcastle - West Bromwich

Newcastle er tilbake i aksjon igjen etter at forrige ukes bortekamp mot Aston Villa ble utsatt på grunn av koronasmitte i troppen. De har 14 poeng etter ti kamper (4-2-4) og har ikke spilt siden de slo Crystal Palace 2-0 på bortebane 27. november. Dummett, Gayle, Saint-Maximim og Carroll sliter med skader og spesielt førstnevnte er helt sikkert ute. I tillegg er det flere som sliter både med korona og småskader og manager Steve Bruce uttalte fredag at det er mange førstelagsspillere som risikerer å miste oppgjøret.

West Bromwich er nest sist med seks poeng (1-3-7) og kommer fra stygge 1-5 hjemme mot Crystal Palace sist helg etter at sesongens første trepoenger ble sikret da bunnlaget Sheffield United ble slått i foregående runde. De har bare poenget opp til Fulham på trygg grunn i det som trolig blir en sesong der de må kjempe for sin eksistens etter opprykket fra Championship i sommer. Townsend og Robson-Kanu er på skadelista, mens Pereira soner. Livermore og Field er begge tvilsomme. Tilsvarende møte her i Premier League våren 2018 endte 0-1. Siden den gang har lagene møttes en gang i FA Cupen, 3. mars i år. Da ble det 3-2 seier til Newcastle på The Hawthorns.

Vi stoler ikke helt på Newcastle etter det ufrivillige koronaoppholdet, men tror det skal holde med HU.

4. Blackburn - Norwich

De ni siste kampene er hentet fra Championship i England. Dette er klubbenes første møte her på to år. Da endte tilsvarende møte 0-1 22. desember 2018. Blackburn hadde sju kamper på rad uten tap og var et av de store formlagene i serien før de røk 0-1 borte mot Bristol City onsdag kveld. Ligger dermed på 10. plass med 25 poeng når 17 runder nå er unnagjort.

Norwich topper ligaen med sine 34 poeng og kommer fra to strake hjemmeseire. Først ble det 2-1 over Sheffield Wednesday sist lørdag, før laget slo Nottingham på eget gress med samme sifre i midtukerunden til tross for en vond skadeliste.

Synes denne er vidpåen. Blackburn har vist langt bedre takter i det siste og fullt kapable til å lage trøbbel for en skadeskutt serieleder. Det blir HUB på begge spillforslagene våre i kamp fire.

5. Bournemouth - Huddersfield

Bournemouth, uten Joshua King på banen, spilte 0-0 borte mot Swansea i toppkampen tirsdag kveld og befinner seg med det ene poenget fra det oppgjøret fortsatt på 2. plass på tabellen i Championship med sine 31 poeng. Det skiller nå tre poeng opp til serieleder Norwich, mens det er ett poeng ned til Watford, Swansea, Reading og Bristol City som alle jakter like bak. Sist disse to klubbene møttes her i ligasammenheng var i Premier League i desember 2018. Da ble det 2-1.

Huddersfield er midt i haugen med 24 poeng (7-3-7), men kommer fra to strake hjemmeseire og har vunnet tre av sine siste fire og har med det startet klatringen. Tirsdag slo de Sheffield Wednesday 2-0 hjemme, men torsdag kom nyheten om at viktige Josh Koroma er ute de neste månedene.

Bournemouth får tillit på en småvrien lørdagskupong. En H.

6. Birmingham - Watford

Dette er klubbenes første møte i serien siden april 2015 sist Watford var nede på nivå to. Birmingham har 22 poeng etter 17 kamper og er inne i en fin stim i øyeblikket med to strake seire. Onsdag tok de en sterk 2-1 seier borte over Reading.

Watford kan se tilbake på de to siste kampene, begge på hjemmebane, med blandet resultat. Forrige lørdag noe skuffende 0-1 tap hjemme mot Cardiff ble fulgt opp med 2-0 seier hjemme over svakt plasserte Rotherham tirsdag. Det plasserer laget på 3. plass med 31 poeng før turen går til Birmingham lørdag.

Har klart mest tro på Watford. Det blir sikker B på det minste kupongforslaget, men på det største så halvgarderer vi med UB.

7. Queens Park Rangers - Reading

Lokaloppgjør i London. QPR spilte uavgjort i et annet London-derby tirsdag kveld da laget spilte 1-1 borte mot Millwall og ligger nå på 18. plass med 18 poeng etter 4-6-7 til nå. Fasiten de siste fem viser 1-1-3. Det endte 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i oktober i fjor.

Reading 1-2 hjemme mot Birmingham onsdag kveld og misbrukte dermed muligheten til å plassere seg hakk i hæl på serieleder Norwich. Ligger på 5. plass før denne med 30 poeng og hadde 2-2-0 og åtte av tolv mulige poeng på de fire foregående.

Et åpent London-derby der vi må helgardere på 432-rekkeren. På 96-rekkeren nøyer vi oss med HU.

8. Rotherham - Bristol City

Rotherham er inne i en tøff periode med tre strake tap og kun ett poeng på de siste seks: 0-1-5. Tirsdag røk de 0-2 borte mot Watford etter at de tapte 1-3 mot Coventry på utebane for én uke tilbake. Ligger som nummer 20 med 13 poeng poeng i øyeblikket og har poenget ned til Derby under streken etter at 17 runder er unnagjort. Tilsvarende møte her for to sesonger siden sist vertene var oppe i Championship for to sesonger tilbake endte for øvrig målløst.

Bristol City er oppe på 6. plass med 30 poeng, men har i likhet med flere andre lag i denne ligaen variert veldig i høst. I de fire siste har det blitt seier, tap, seier, tap. Onsdag slo de Blackburn 1-0 hjemme på Ashton Gate.

I jakten på sikkerkamper og gode holdepunkter stoler vi på Bristol City borte mot formsvake verter. B.

9. Nottingham - Brentford

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-0 i en kamp som ble spilt i oktober i fjor, mens Nottingham også vant med samme sifre da de gjestet Brentford i januar i år. Nottingham har slitt langt mer denne sesongen og er helt nede på 21. plass med 13 poeng etter to strake tap og 0-1-5 på de siste seks. Det skiller kun ett poeng ned til Derby under nedrykksstreken. Onsdag røk de 1-2 borte mot ligaleder Norwich.

Brentford var som mange kanskje husker ytterste nære å rykke opp til Premier League i sommer, men tapte til slutt Play Off-finalen mot London-rival Fulham. De har 28 poeng etter 17 kamper og ligger med det på 7. plass på tabellen før denne runden. De har ti strake uten tap, men de to siste har begge endte med poengdeling og onsdag spilte de 0-0 hjemme mot et Derby-lag som ser ut til å ha våknet litt til liv.

Har mest tro på Brentford, men stoler ikke helt på gjestene så vi ender opp med UB på City Ground.

10. Derby - Stoke

Det så lenge stygt ut for Derby, men etter 1-3-0 og seks poeng på de fire siste så har laget ihvertfall klatret opp på tredje siste plass med sine tolv poeng og plassert Wycombe og Sheffield Wednesday bak seg på Championship-tabellen. Ett poeng skiller opp til Nottingham på sikker mark før denne. Onsdag ble det 0-0 borte mot Brentford etter at de slo Millwall 1-0 på The Den for én uke tilbake.

Stoke sto med sju av ni mulige poeng på de tre siste (2-1-0) før laget røk hjemme mot Cardiff tirsdag kveld (1-2). Ligger dermed på 8. plass med 28 poeng, to bak en Play Off-plass. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 4-0 i en kamp som ble spilt i januar i år.

Ser man på tabellen, så er det riktig at Stoke kanskje er knepne favoritter, men Derby har våknet til liv så det blir UB på det minste kupongforslaget og HUB på det største.

11. Middlesbrough - Millwall

Det endte 1-1 her sist sesong, mens Middlesbrough vant 2-0 i London i en kamp som ble spilt i juli etter at sesongen startet opp igjen. Boro har åpnet greit med 6-6-5 og 24 poeng så langt og ligger med det på 11. plass med 24 poeng. De siste fem viser to seire og tre tap, der de to siste begge har endt med nederlag. Onsdag røk de hele 0-3 borte mot Preston.

Millwall er uavgjortspesialist nummer én i denne ligaen med ni uavgjorte på 17 kamper så langt (4-9-4). Det er lenge siden siste seier, men seks av de siste ni har alle endt med poengdeling (0-6-3). Etter to strake tap, var de tilbake på U-sporet igjen tirsdag kveld da de spilte 1-1 hjemme mot London-rival QPR på The Den.

Selv om U-faren alltid er stor når Millwall er i aksjon, gir vi hjemmelaget tilliten. H.

12. Luton - Preston

Luton berget plassen på nærmest mirakuløst vis forrige sesong etter å ligget sist omtrent hele sesongen før de berget i siste runde da laget slo Blackburn hjemme. De har kommet langt bedre i gang med inneværende sesong og befinner seg i øyeblikket på 14. plass med 23 poeng (6-5-6). 1-2-2 er fasiten siste fem etter at laget spilte 0-0 borte mot Coventry i midtukerunden. 1-1 her sist sesong.

Preston ligger plassen foran vertskapet på bedre målforskjell etter 7-2-8 på sine første 17 kamper av sesongen. De kommer fra 3-0 hjemme over Preston onsdag kveld og har dermed 2-1-0 og sju poeng av ni mulige på de siste tre etter at de to foregående begge endte med tap.

Vi tar en råsjans i kamp tolv og spiller U. Dette blir fort tett og jevnt.

Sportspills 96-rekker:

1. Everton - Chelsea UB

2. Manchester United - Manchester City B

3. Newcastle - West Bromwich HU

4. Blackburn - Norwich HUB

5. Bournemouth - Huddersfield H

6. Birmingham - Watford B

7. Queens Park Rangers - Reading HU

8. Rotherham - Bristol City B

9. Nottingham - Brentford UB

10. Derby - Stoke UB

11. Middlesbrough - Millwall H

12. Luton - Preston U





Sportspills 432-rekker:

1. Everton - Chelsea HUB

2. Manchester United - Manchester City B

3. Newcastle - West Bromwich HU

4. Blackburn - Norwich HUB

5. Bournemouth - Huddersfield H

6. Birmingham - Watford UB

7. Queens Park Rangers - Reading HUB

8. Rotherham - Bristol City B

9. Nottingham - Brentford UB

10. Derby - Stoke HUB

11. Middlesbrough - Millwall H

12. Luton - Preston U