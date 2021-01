Sexologens beste tips for å bevare sexlivet er veldig enkelt - og tar bare seks sekunder

Blant par som er svært fornøyd med sexlivet sitt, kysser tre av fire hver eneste dag. Men da snakker vi ikke hvilket som helst kyss.

- Jeg har mange par på kontoret mitt som forteller at de sliter med sexlivet. Men når sex har blitt et problem, så har intimitet gjerne vært et problem enda lenger. Problemet er bare at paret ikke greier å snakke sammen om noe av det. Kanskje har de aldri snakket om seksualitet før.

Sexologisk rådgiver Beate Alstad hever stemmen litt.

- Det er her problemet ligger! Seksualitet er ikke bare orgasme og samleie, seksualitet er nærhet, flørting, intimitet og måten vi tar og gir kjærlighet på. Du kan ikke ha god psykisk og fysisk helse hvis du ikke har god seksuell helse, så enkelt er det. Og det må snakkes om!

Les mer De parene som har sterk seksuell kjemi gjennom flere tiår, har to ting til felles

Den onde sirkelen

Beate Alstad har en helt unik jobb. Hun er nemlig den eneste spesialisten i sexologisk rådgivning i landet som er ansatt i hundre prosent stilling ved et distriktpsykiatrisk senter (DPS). I tillegg reiser hun rundt og holder foredrag for barn og unge, og har par i terapi.

LES OGSÅ: Hvor god er du i sex? Det er spørsmålet vi bør slutte å stille

- Vi har altfor høye forventninger til parforhold og seksualitet. Sex kan være rart og kleint, noen ganger treffer man ikke rett hull og så må man le litt, men sånn er det. Vi må senke forventingene til sex, mener Alstad.

Blant de parene som sitter foran henne på kontoret, flaue og triste og frustrerte over at sexlivet ikke fungerer, er det ett mønster som går igjen, forteller Sexolog.

- Alle kan ha mindre lyst i perioder, enten det skyldes stress, jobb, barn, sykdom eller hva som helst. Det er helt normalt. Men det jeg ofte ser er at den som har minst lyst, har trukket seg vekk fra all intimitet i frykt for at det skal misforstås som en invitasjon til sex, sier Alstad.

Les mer Iselin mistet sexlysten etter å ha fått barn: - Jeg gruet meg til å gå inn på soverommet fordi jeg visste at han hadde forventninger

Når paret slutter å være intime, altså slutter å holde hender, klemme, klype hverandre i rumpa og kysse, da vokser det frem en avstand, sier Alstad, som etter hvert gjør det vanskelig å skulle ha sex.

- Denne onde sirkelen har flere sexologer og terapeuter skissert opp som et vanlig mønster. Men stemmer det egentlig, at den med mest lyst vil oppfatte en klem som en invitasjon til sex?

- Ikke nødvendigvis, og her oppstår det mange såre følelser. Men løsningen ligger i å snakke sammen, og det er det man får hjelp til i terapi.

Hvor viktig er sex?

Småbarnsperioden er sjelden krydder for sexlivet. En svensk studie fra 2012, som fulgte 820 foreldrepar, viste at mange var misfornøyd med sexlivet hele åtte år etter fødselen.

En av forskerne trakk da frem at enkelte par opplevde at de levde som søsken på grunn av manglende sexliv, og at risikoen for utroskap da er stor, skriver Norsk helseinformatikk.

- Hvor viktig er det for et par å ha et godt sexliv?

- Seksualiteten er nesten 50 prosent i et par. Men da snakker ikke jeg bare om orgasme og samleie, men intimitet, kjærtegn og måter å vise hverandre kjærlighet og glede på. Hvert enkelt par må snakke om hva seksualitet er for dem, ikke sammenligne seg med andre.

LES OGSÅ: Denne gir damer orgasme på rekordfart, men sexolog advarer

Det er kvalitet foran kvantitet, med andre ord.

- Jeg snakket akkurat med en godt voksen dame som var fortvilt fordi hun bare hadde sex med mannen to ganger i måneden. Så sa jeg: «Men da har dere det dobbelt så ofte som de som har sex bare én gang i måneden, så det er bra det».

Kysset verdt å komme hjem til

Det er altså helt bortkastet å sammenligne antall samleier med naboen eller en eller annen statistikk man finner på nett, sier Alstad.

Det som gjelder er å finne noe som fungerer for dere.

- Men hva gjør man hvis den ene helst vil ha sex hver dag, mens den andre synes det holder med én gang i uka?

- Da får man finne et kompromiss, og så må man ikke glemme at hver person har ansvar for sin seksualitet. Mange tør ikke snakke om onani med kjæresten sin, men det er viktig! Kanskje kan dette paret lande på for eksempel to ganger med parseksualitet i uka, og så tar den med mer lyst ansvar for sin egen seksualitet resten av dagene, sier Alstad.

Les mer Derfor lykkes du ikke på Tinder - spesielt hvis du er mann

Én ting man imidlertid bør telle, er antall sekunder man kysser hver dag.

- Det beste tipset jeg har for å bevare intimitet og sexlyst, er å kysse hverandre i seks sekunder hver eneste dag. Det er veldig, veldig lurt. Man må holde rundt hverandre og være helt nær, slik at de gode hormonene, som oxytocin, frigjøres i kroppen. Det binder paret.

Alstad har forskningen i ryggen når hun kommer med dette rådet. Den finske sexologen Osmo Kontula fulgte par som giftet seg i 2005 gjennom åtte år, med mål om å finne ut hvorfor noen par er lykkelige sammen, mens andre går fra hverandre.

Kontula studerte hvilke faktorer som gikk igjen hos de parene som oppga høy tilfredshet i parforholdet, og så at de lykkeligste parene kysset hverandre ofte.

I den gruppen par som oppga at de var svært fornøyd med sexlivet sitt, sa 70 prosent av mennene og 62 prosent av kvinnene at de kysset hver dag. Blant de som var minst fornøyd med sexlivet, var det kun 11 prosent som kysset hver dag.

Rådet om at kysset bør vare i minst seks sekunder, er det psykologparet John og Julie Gottman, som har forsket på samliv og parforhold i over 40 år, som står bak.

Seks sekunder er nemlig lenge nok til å kjenne på nærhet og samhørighet, som er viktige faktorer i gode parforhold. Som John Gottman selv sier:

Et seks sekunder langt kyss med potensiale, er verdt å komme hjem til.

- Det er slik par kan overleve vonde stunder. Enten det er korona, sorg eller stress, man kommer seg gjennom det ved å holde rundt hverandre og lene seg på hverandre, sier Alstad.

Les mer Én av fem norske kvinner onanerer aldri. Dette er sexologens råd

Råd til par som har stagnert

Halvparten av dem som ble skilt under Kontulas studie fortalte at de hadde hatt konflikter rundt seksuelle temaer minst én gang i måneden. For over halvparten var tap av intimitet en ganske avgjørende årsak til at de gikk fra hverandre.

- Det viktigste rådet jeg kan gi par som er på vei hit, er å sette seg ned og snakke om det. Seksualiteten må snakkes om, og det må settes av tid til det, sier Alstad, og fortsetter:

- Og når jeg sier det, er det noen som synes det virker uromantisk å skulle sette av tid til sex. Men man har gått seg fast, er det uansett ingen spontanitet. Sett av tid og begynn teasingen i forkant. Ert hverandre, flørt, kyss og lad opp.

LES OGSÅ: Hva er et «normalt» sexliv? Dette viser forskningen

- Hva med de parene som sliter såpass mye at denne samtalen du ber dem ha, virker umulig å gjennomføre?

- De parene bør søke profesjonell hjelp hos en terapeut. Og så må de senke forventningene helt og finne en dag i uka til seksualitet. Aldri på fredag, for da er man jo helt utslitt. Men søndag kanskje?

Steg for steg, uten forventinger, kan par som har ligget under hver sin dyne uten å ta på hverandre i mange år, finne tilbake til parseksualiteten sin, sier Alstad.

- Og som sagt: Senk forventningene. Vi kan ikke ha høytidssex hver uke, med roser og silkelaken og alt det der. Det blir som høytidsmat, det har man noen ganger i året og så lever man på det. Til hverdags spiser vi pølse i brød og så tar vi oss en «kjappis».

Har du spørsmål om sex og samliv? I Nettavisens sex- og samlivsspalte svarer sexologer på innsendte spørsmål. Svaret kan leses hos Nettavisen Pluss.

Send inn en anonym beskrivelse av situasjonen du befinner deg i og problemet du har. Ta med relevante detaljer om din livssituasjon, hvilke følelser det vekker i deg og det du lurer på. Det øker sannsynligheten for at ditt spørsmål blir valgt ut, da det er vanskelig for ekspertene å svare dersom du utelater relevante detaljer. Bruk skjema under eller klikk her for å komme til det.

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden