Forteller om egne meldinger etter Bamba-rasisme: - Det går rett på hudfarge, og at min familie og jeg skal komme oss vekk fra dette landet

Rasistiske meldinger av den typen Brann-spiss Daouda Bamba (25) ble utsatt for er langt ifra ukjent for Amahl Pellegrino (30). En vesentlig forskjell er at Kristiansund-storscoreren sier han har fått dem tilsendt på norsk i årevis.

Branns bortekamp i Eliteserien mot Start onsdag endte 1-1 etter Bambas straffebom i sluttminuttene.

I etterkant fikk spissen tilsendt grov hets og rasistiske bemerkninger til Messenger-innboksen sin fra ukjente avsendere.

Bamba viste fram flere av 55 nye meldinger han hadde fått på telefonen sin til Bergensavisen etter kampen på Sør Arena.

Brann-spilleren fra Elfenbenskysten sa også at dette er vanlig for ham å oppleve etter kamper som har gått dårlig.

Blant de grove ordene som ble brukt om 25-åringen i henvendelsene etter Start-oppgjøret var «fucking stupid negro» og «fucking slave». Brann har politianmeldt saken.

Amahl Pellegrino omtaler hetsen og rasismen mot Bamba som veldig trist, og noe han ikke følte seg spesielt lysten på å undersøke nærmere.

- For å være helt ærlig, så har jeg ikke hatt lyst til å se på det, fordi det er et sårt tema. Det virker som det er veldig mye som må tas tak i i verden. Det ble bare veldig trist. Jeg kjenner Bamba veldig godt fra før av. Det er tungt, sier Pellegrino til Nettavisen.

KBKs storscorer sier han håpet det ikke var bergensere og Brann-fans som stod bak da han hørte om hetsen mot Bamba. Han er glad det meste tyder på at de ansvarlige ser ut til å være utlendinger.

Har pågått hele karrieren

30-åringen opplevde selv å få rasistiske bemerkninger mot seg fra tribunen i oktober, i forbindelse med bortekampen mot Aalesund.

Sunnmørsklubben identifiserte én tilskuer blant flere som gikk langt over streken. Vedkommende er utestengt fra Color Line stadion ut 2021.

Meldinger av den typen Bamba mottok onsdag er KBK-profilen ikke ukjent med selv. Pellegrino sier han har fått tilsendt rasistisk hets like lenge som han har hatt fotballen som yrke.

Det samme gjelder mange andre av eliteserieprofilens venner fra fotballmiljøet, foreller han, enten de spiller på høyt nivå eller i lavere divisjoner.

I Pellegrinos tilfelle har hetsen blitt sendt fra norskspråklige avsendere.

- Det har jeg opplevd helt siden jeg starta å spille profesjonelt. Det er noe jeg kjenner til veldig godt. Det er leit. Alle mine kompiser som ikke har helt norsk bakgrunn har fått mye dritt opp igjennom. Det der er noe vi har vært vant til, sier Pellegrino til Nettavisen.

- Når man har hatt dårlige perioder og laget ikke har gjort det bra, så har det vært enkelt å finne syndebukker, utdyper KBK-toppscoreren.

Han forteller også at de hetsende meldingene han har fått stort sett aldri har handlet om prestasjoner.

- Nei, det går rett på hudfarge, og at jeg og min familie skal komme fort oss vekk fra det landet her.

Pellegrino forklarer at hetsen ofte kan gå hardt inn på ham når det butter imot på fotballbanen.

I likhet med Bamba, innrømmer han at meldinger med rasistisk innhold har ført til at han har slitt med nattesøvnen.

- Har prøvd å skjerme meg selv



Å vise fram meldingene til andre, slik Bamba bestemte seg for å gjøre, har derimot ikke føltes riktig for 30-åringen.

Han har også valgt å la være med å rapportere om hetsen til klubbene han har spilt for.

- For å være helt ærlig så ser jeg dem bare selv. Jeg synes det er flaut å vise sånne ting videre, fordi du føler deg kanskje litt svak om du sier «hei, se hva jeg går gjennom». Jeg har prøvd å bare skjerme meg selv fra det, og holdt det inne.

- Man merker jo at det går hardt inn på deg. Jeg hadde jo den hendelsen i Ålesund der jeg merka i lang tid etterpå at ting var ikke det samme. Du sliter med å sove, føler deg liten og føler deg ikke sånn som alle andre, sier Pellegrino til Nettavisen.

Til forskjell fra det Bamba ble tilsendt, forklarer Kristiansund-profilen at hetsen han mottar blir blir skrevet på norsk.

Med andre ord er det enten folk fra Norge som står bak, eller andre som behersker språket som er avsendere.

Pellegrino tror det kan komme mye godt ut av Brann-spillerens åpenhet rundt den rasistiske hetsen.

Han viser igjen til det han opplevde i Ålesund tidligere i år, og påpeker at saken engasjerte folk i hele Norge.

Han tror det er viktig å bruke stemmen sin offentlig mot problemene med rasisme, og erkjenner at fotballspillere som opplever dette bør rapportere om det til klubbene sine.

- Selvfølgelig bør man det. Men når man har levd med det i alle år, så føler man at det ikke hjelper uansett hva man sier. For min egen del, så er det sånn det har vært. Det er derfor jeg har holdt det for meg selv, forklarer Pellegrino.

Benektes og bekreftes



Bergensavisen har etter hetsen mot Daouda Bamba tatt kontakt med og konfrontert avsenderne.

Begge eksemplene avisen har fotografert på Brann-spissens telefon oppgis å være sendt fra utenlandske personer.

Avsenderen av de groveste og mest rasistiske meldingene responderer at han ikke har skrevet hetsen, og hevder han må være utsatt for hacking.

Den andre, som blant annet skrev at han håper Bamba dør av korona, bekrefter at han sendte meldingene. Han har svart at han ble forbannet etter å ha tapt mye penger han hadde satset. Den sistnevnte avsenderen skjønner lite av hvorfor Bergensavisen omtaler meldingene.

Pellegrino ser for seg at det blir vanskelig å spore opp de ansvarlige for hetsen mot Bamba dersom de befinner seg i utlandet.

I samtale med Nettavisen påpeker drammenseren at han håper man i Norge har lært av feilene sine.

- Det er betryggende å vite hvis det ikke kommer herfra. Vi har jo jobba mye mot diskriminering og hets i Norge i 2020. Jeg håper vi lærer av de feilene vi har gjort, og at vi sammen som nasjon og medmennesker går samme vei. Den riktige veien, poengterer spilleren, som har stått for hele 25 scoringer i Eliteserien.

Bamba: - Det ble for mye



Daouda Bamba, sportssjef Rune Soltvedt og Brann-kaptein Daniel Pedersen møtte lokale medier til pressetreff da de var tilbake i Bergen torsdag.

Ivorianeren påpeker at han er glad han fulgte behovet han følte for å fortelle om hetsen, istedenfor å holde det for seg selv. Negative meldinger etter et skuffende resultat forklarer Bamba at han er vant med å få etter skuffende resulater.

Men 25-åringen sier ifølge Bergens Tidende at han ble sjokkert over mengden han fikk etter straffebommen mot Start, og innholdet i dem.

- Det ble for mye og jeg bestemte meg for å vise det. Jeg er glad for at jeg snakket om det. Jeg følte det var bedre enn å holde det for meg selv, sier Brann-spissen.

Bamba har forklarer at det ikke var langt ifra hyggelig å åpne meldingene. I ettertid har han derimot fått massiv støtte fra Branns supportere, og mange har fordømt meldingene han mottok etter straffemissen onsdag.

-Det var ille. Men nå har jeg fått kanskje 200 meldinger fra gode folk, sier Bamba ifølge Bergens Tidende.

