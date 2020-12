Ny rapport: Nå kommer renteoppgangen

Låntakerne må belage seg på høyere renter allerede neste år som følge av vaksineriningsprogrammet.

Saken oppdateres.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer fredag morgen med sin seneste konjunkturrapport. I den forrige rapporten fra september spådde byrået renteoppgang allerede fra neste år, noe DNB Markets også har sagt er sannsynlig.

SSB så i september bedring i sikte under koronapandemien, men situasjonen var fortsatt alvorlig for norsk økonomi. I denne rapporten skriver SSB at vaksinering gir høyere rente. Byrået venter en gradvis renteoppgang fra midten av 2021.

SSB venter at en vaksinering skje utover våren neste år, og at aktiviteten deretter vil øke markant. Da må renten heves mot mer normale nivåer. Ifølge beregningene til SSB vil Norges Bank begynne å heve styringsrenten gradvis neste sommer og ende opp på 1,0 prosent før utgangen av 2023.

I utgangspunktet tilsvarer 1 prosentpoeng høyere renter 20.000 kroner i årlige merutgifter før skatt for et boliglån på 2 millioner kroner.

Les også: Ny undersøkelse: Dette er låneformen nordmenn avskyr

Lavere enn normalt

Går det som SSB spår, vil de korte pengemarkedsrentene være rundt 1,4 prosent ved utgangen av 2023. Det er likevel lavere enn hva som kan anses å være et normalt rentenivå, som er anslått til å ligge på mellom 2 og 3 prosent.

De rekordlave rentene har satt fart på boligmarkedet i år. Ifølge Eiendom Norge ligger det an til en vekst i boligprisene i 2020 på rundt 8 prosent, målt fra desember 2019 til desember 2020.

SSB anslår at boligprisene vil stige med 4 prosent, men da som årsgjennomsnitt. En moderat økning i boliglånsrentene litt lenger frem kan dempe boligprisveksten, og SSB tror på en årlig oppgang i boligprisene på om lag 3-4 prosent i årene framover. Det er noe høyere enn den generelle prisstigningen i samfunnet.

Gradvis bedring

Når det gjelder arbeidsledigheten, vil ikke den falle mye de neste månedene, men det går mot en bedring i arbeidsmarkedet når den økonomiske aktiviteten tar seg opp utover i 2021.

Og med noe bedre tider i sikte går det også mot høyere lønninger. SSB har derfor justert opp anslaget for årslønnsveksten i 2020 fra 2,0 til 2,4 prosent, men innrømmer det er stor usikkerhet rundt dette anslaget.

Til neste år ventes årslønnsveksten å bli 2,1 prosent, men en forventet høyere inflasjon bidrar til at du sitter igjen med litt mindre når prisstigningen er trukket fra.

I år blir den totale prisstigningen 1,3 prosent, skal vi tro SSB. Det er primært lave energipriser som bidrar til den relativt lave inflasjonen. Neste år kan prisene stige med 2,5 prosent. Økte energipriser vil trolig trekke inflasjonen opp med rundt 0,6 prosentpoeng.

Forutsetter massevaksinasjon

Men før det skal bli bedre, blir det verre:

- Vi legger til grunn at store deler av befolkningen må være vaksinert før vi kan forvente å se at økonomien kommer tilbake til normale nivåer, sier forsker Thomas von Brasch i SSB i en pressemelding fredag morgen.

Den norske kronen har styrket seg, men er fortsatt svak. Tidlig i desember koster en euro om lag 10,6 kroner, mens dollaren prises til 8,8 kroner. SSB legger til grunn at valutakursene holdes på dette nivået ut hele prognoseperioden.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,59 øre - fastpris 4,90 øre