Varsler tsunami med inkassosaker: Nye kutt i gebyrer

Bransjen varsler en flom av inkassosaker på nyåret. Nå kutter Stortinget ytterligere i inkassogebyrene.

Flere store inkassoselskaper har tjent seg søkkrike på høye satser i bransjen. Samtidig har bransjen blitt stadig mer automatisert og digitalisert - men gebyrene har blitt opprettholdt. Det ble endret 1. oktober i år, etter en skarp diskusjon mellom inkassobyråene og politikerne.

Etter et krevende år for nordmenn, med økt arbeidsledighet og konkurser i en rekke bransjer, varsles det nå om en tsunami av inkassosaker på nyåret. Antallet inkassosaker økte kraftig i november, opplyser selskapet Lindorff.

Det ekstra urovekkende med de nye tallene er at det er lavtlønnede som rammes, og spesielt knyttet til krav om vanlige husholdningsutgifter.

– Mange av dem som har mistet jobbene sine har ikke ekstra midler å ta av, noe som setter privatøkonomien deres under et betydelig press. Dette kommer også frem i inkassotallene for november hvor økningen i krav hovedsakelig gjaldt mindre beløp knyttet til regelmessige husholdningsutgifter, sier gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff.

Mange har benyttet seg av løsninger for å utsette betalinger med all usikkerheten i koronapandemien. Men til slutt må regningene betales.

Nye kutt i gebyr

For å modernisere bransjen, og kutte kostnadene for forbrukere ble det i Stortinget vedtatt kraftige kutt i inkassosalærer. For små krav, opp til 500 kroner, er gebyrene kuttet med 50 prosent.

Men torsdag vedtok Stortinget å kutte gebyrene ytterligere for inkassosaker som havner i Forliksrådet. Totalt utgjør det opp mot 50 millioner kroner i gebyrer i året, ofte til folk som har en meget anstrengt økonomi. I spissen står leder for justiskomiteen, Peter Frølich fra Høyre.

– Veksten i inkassobransjen, og lønnsomheten har vært et alarmerende tegn. Det viser at reglene har vært helt utdatert. De har fått lavere kostnader med inndrivelsen, men fått gebyrer som om det fortsatt var manuelt. Det var på høy tid å gjøre noe med det, sier Frølich til Nettavisen.

På nyåret kan det fort komme en konkursbølge. Selv om vaksinen er rundt hjørnet, sier de fleste myndighetspersoner at det vil ta inntil sommeren før det meste er tilbake til normalt.

– Det kan komme en konkursbølge i tillegg til en tsunami av inkassosaker. Det viser litt av balansen vi må ivareta.

Frølich innrømmer at det kan bli problemer for inkassobransjen fremover, og at mange aktører kan ende opp med å forsvinne fra markedet.

Nye inkassogebyrer Gjeldende gebyrer og salærer etter endringene: purring og inkassovarsel: 35 kroner

betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner

lett salær krav t.o.m. 500 kroner: 175 kroner

lett salær krav t.o.m. 1000 kroner: 245 kroner

lett salær krav t.o.m. 2500 kroner: 280 kroner

lett salær krav t.o.m. 10 000 kroner: 560 kroner

lett salær krav t.o.m. 50 000 kroner: 1120 kroner

lett salær krav t.o.m. 250 000 kroner: 2520 kroner

lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner

tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær utenfor forbrukerforhold er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye

– Det blir spennende å se hvilke inkassoselskaper som overlever. Jeg tror nok en del selskaper vil klare å tilpasse seg. Mens en del vil tape i konkurransen. De som opptrer rimelig, og bruker moderne løsninger, vil nok vinne frem, sier han.

Han har imidlertid liten tro på å bare skjelle ut inkassoselskapene, og understreker at utgjør en viktig funksjon for samfunnet.

– De sørger for at de som er avhengig av å få pengene inn, får dem. Jeg kjøper ikke den venstrevridde beskrivelsen av inkassobransjen som en gjeng med blodsugere i systemet. Uten dem ville færre vært villig til å gi kreditt, også - noe som er viktig for økonomien vår, sier han.

