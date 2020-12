Tragedien rystet Norge. «113»-Trine var blant de første på stedet

Først etter seks måneder klarte ambulansearbeideren å snakke om opplevelsen.

2. desember 2019 ble en mor og hennes tre små barn funnet livløse i fjæra ved Fagereng i Tromsø.

Nødetatene fikk meldinger om en forlatt barnevogn og tre pass, og rykket ut. En av de første på stedet var ambulansearbeider Trine Lynghaug, kjent fra «113» på NRK.

Se video øverst i saken: Først etter seks måneder klarte «113»-Trine å snakke om tragedien.

Fredag gjester Lynghaug «Lindmo», der hun forteller om den tragiske desembernatten som rystet hele Norge.

Les også: Astrid Smeplass om «knekken»: – Har en reell frykt for å være til bry

– Vanskelig å forklare

Ifølge politiets nettsider fikk de den første meldingen klokken 02.12 natt til 2. desember. En barnevogn hadde blitt forlatt langs veien, og fotspor ledet ned til vannet like ved.

Trine Lynghaug legger ikke skjul på at hun og kollegaen tidlig kjente at noe var galt da de satt i bilen på vei til stedet.

– Umiddelbart får man egentlig en litt uggen følelse på det her, sier hun til programleder Anne Lindmo (50), og påpeker at det var kaldt og rufsete i Tromsø den aktuelle natten.

Les også: Riksadvokaten henlegger Fagereng-saken

Like før de ankom fikk de melding om at det foregikk gjenoppliving av to barn og en voksen, og stemningen da de ankom er vanskelig å beskrive, forteller ambulansearbeideren.

– Det er en sånn ekkel ro over det hele, det er en stemning som er vanskelig å forklare. Du hører det skvulper vann i fjæra, og du hører at det jobbes intenst. Men også en sånn ro over det hele at dette er seriøst. Det er ikke noe tull, sier hun.

Les også: Løpestjernen Hedda Hynne hadde samboer da treneren fikk følelser for henne

Holdt lenge følelsene inne

Moren tok med seg to av de tre barna i døden. Det tredje overlevde. Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at moren drepte to av sine barn og forsøkte å drepe den tredje – som overlevde.

I september ble saken henlagt av Riksadvokaten fordi den siktede er død, står det på politiets nettsider.

Lynghaug er fortsatt preget av den tragiske hendelsen:

– Det har jo påvirket meg i den grad at det selvfølgelig var tøft den første uken. Da syntes jeg det var veldig urettferdig det som hadde skjedd. Jeg tenkte mye på de ungene, tenkte: Hva er det som har foregått? Ja, jeg var sliten, rett og slett.

Les også: Maria Mena var «den andre kvinnen»: – Har brukt lang tid på å ikke være dritflau

Hun snakket imidlertid ikke noe særlig om hendelsen med noen andre, men etter noen måneder løsnet dette litt.

Lynghaugs kollega, Christina Rebekka Eriksen, sier på «Lindmo» at hun tror spesielt én ting fikk frem en reaksjon.

Se videoen øverst i saken for å høre hva det var!

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre