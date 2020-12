Raymond Johansen: – Danmark åpnet nok opp for tidlig

Byrådsleder Raymond Johansen vil ikke anslå hva som må til for at Oslo skal åpne opp igjen. Han frykter en utvikling som i Danmark.

I Danmark har smittetallene steget kraftig den siste tiden. Johansen viser til Danmark for å forklare hvorfor det er vanskelig å åpne opp etter en periode med sosial nedstenging.

– I Danmark, som vi jo har fulgt veldig tett, har man antakeligvis ikke vært flinke nok til å holde avstand, og åpnet opp for fort. Som vi sa i sommer er det lettere å stenge ned enn å åpne opp, og erfaringene fra i sommer er kanskje at vi åpnet opp for tidlig, sier Johansen.

– Det er ting som nå er positive. Vi får håpe virkelig at vi greier å få det til. Men vi går inn i tunge måneder nå, sier byrådslederen.

