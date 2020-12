- Løft blikket fra egen navle, Stavrum!

Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, tar til orde for å bygge ned distriktene. Jeg tror hele Norge skal være veldig takknemlig for at det ikke er han som styrer landet.

Av Sandra Borch, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Dette er et debattinnlegg.

Stavrum hadde tjent på å komme seg ut av kontoret sitt i Akersgata og sett det Norge generasjoner har vært med å bygge opp. En god miks av byer, tettsteder og distrikt.

Levende lokalsamfunn i hele landet bygd på lokalt ressursgrunnlag.

Gjenklangen fra Høyre og Frp

En redaktør med så liten innsikt i hva som skjer ute i Distrikts-Norge er bekymringsfullt. Likevel er ikke Stavrums analyse av Distrikts-Norge noe nytt, det er som å høre gjenklangen fra budskapet til Høyre og Frp.

Det politiske budskapet til Nettavisens redaktør er ikke til å misforstå. Han vil ha nedbygging av distrikter og mer fraflytting.

Han ser ikke verdien av at folk har frihet til å bo og arbeide i hele landet. Men selv Nettavisen må ta inn over seg at en tredjedel av Norges befolkning bor i distriktet. Det er ikke fordi de blir tvunget til å bo der, for det er nesten slik en kan tolke Stavrum sin kommentar, men fordi man ønsker å bo der.

Derimot må alle ha mulighet til arbeid og næringsgrunnlag. Det er det distriktspolitikk handler om.

Mer enn en utgiftspost

Stavrum reduserer Distrikts-Norge til å kun være en utgiftspost som han må betale for. Det er bekymringsfullt når et norsk mediehus nærmest omtaler distriktene som et bistandsprosjekt.

Når Stavrum mener byene må betale for at folk skal kunne bo i distriktet, så kan vi jo spørre Stavrum om det er greit at distriktene gjennom staten for eksempel skal finansiere nytt nasjonalmuseum, ny E18, ny Fornebubane - eller for å ikke snakke om et nytt regjeringskvartal til 36 milliarder i Oslo?

Ville lagt Nord-Norge brakk

Som stolt nordlending merker jeg meg at hvis Stavrum fikk bestemme, så hadde han helst sett at hele Nord-Norge ble lagt øde.

Men jeg vil minne Stavrum på at mye av verdiskapningen faktisk skjer langs hele norskekysten.

Senja ble for bare dager siden kåret til Norges sjømathovedstad. Det er konsulentselskapet Menon som har lansert tallene som nå viser at Senja er den kommunen som har størst verdiskaping innenfor fiskeri, havbruk og fiskeindustri i Norge. Videre på plassene bak finner du blant annet Herøy og Frøya.

Dette er regioner og kommuner slik vi skal forstå Stavrum ikke har livets rett.

Et løft for både by og bygd

Senterpartiet har valgt seg slagordet «Hele Norge» - som gjenspeiler vår politikk. Og det er nettopp fordi folkene, naturressursene og verdiskapningen i Norge er spredt utover hele landet.

Stadig flere partier og mediehus ser ut å ha glemt at dette alltid har vært Norge sin suksessmodell. Derfor trenger vi en nasjonal politikk som på nytt løfter både byen, bygda og alle landets innbyggere.

Senterpartiet tror på hele Norge, og at tjenester skal være nær folk. Alle skal kunne leve gode liv uansett hvor de velger å bosette seg. Uansett om du bor i Berlevåg eller Bergen, i Trondheim eller Træna, i Oslo eller i Overhalla.

- Drikk litt kaffe med folk

Stavrum burde komme seg litt ut i landet, drikke litt kaffe med folk, kanskje han da forstår viktigheten av at det bor folk i hele vårt landstrakte land.

Stavrum, det er ikke noe å grine for at det bor folk i Distrikts-Norge. Derimot er ditt syn på folk i Distrikts-Norge til å grine av.

