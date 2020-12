Boris Johnson: Sannsynlig at brexit ender uten EU-avtale

Statsministeren ber folk og bedrifter forberede seg på at det ikke blir noen avtale.

Saken oppdateres.

Ifølge BBC sier Boris Johnson at det er stor sannsynlighet for at Storbritannia og EU ikke får til en avtale.

Han ber bedrifter og folket om å forberede seg på at dette kan bli utfallet, selv om forhandlingene fortsetter.

Dette gjør han etter møtet med leder Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen i Brussel onsdag.

– Det er nå en sterk mulighet for at vi vil ha en løsning som ligner mye mer på et australsk forhold til EU enn et canadisk, sier Johnson til pressen i London torsdag.

Les også: Brexit kan gi norske mobilkunder en overraskelse: - Det tror jeg mange ikke har tenkt på

Tidligere torsdag etterlyste Storbritannias utenriksminister, Dominic Raab, «betydelig bevegelse» fra EU i forhandlingenes sluttfase.

Han utelukket da ikke at samtalene vil fortsette etter søndag, når fristen for å se om det er mulig å få i stand en avtale nå går ut.

– Jeg tror det er lite sannsynlig, men kan ikke utelukke det kategorisk. Det kommer selvfølgelig an på hva slags framskritt som er gjort fram til det, sa Raab til BBC.

– Nå snakker vi om fiske og konkurranseregler, og EU forsøker å låse oss til deres regler. Jeg tror vi må se betydelig bevegelse fra EU, sa Raab, som mener motparten ikke har vært tilstrekkelig fleksibel og pragmatisk.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Torsdag la EU-kommisjonen fram beredskapsplaner for å håndtere vei- og flytrafikk fra 1. januar dersom en avtale ikke er på plass.

Onsdag ble Johnson og EU-kommisjonens leder, enige om å bruke tiden frem til søndag for å se om det er verdt å fortsette forhandlingene.

Les også: EU legger fram beredskapsplaner for brexit

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre