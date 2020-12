Helseministeren støtter streng koronajul i Oslo

Helseminister Bent Høie (H) sier han har forståelse for at Oslo forlenger den sosiale nedstengningen av hovedstaden til over nyttår.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opplyste torsdag at Oslo kommune forlenger den sosiale nedstengningen av hovedstaden til 7. januar. Dermed skjer julefeiringen i Oslo med strengere koronatiltak enn de fleste stedene i landet.

Den nasjonale grensa om at hver husstand kan ha opptil ti gjester to ganger i jula vil ikke gjelde for Oslo. Der er det en maksgrense på ti personer totalt, og et råd om at man ikke møter flere enn ti personer i uka.

Regjeringen har vært tydelig på at kommuner kan sette inn lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene. Derfor gir helseminister Høie sin støtte til byrådets avgjørelse.

– Ut fra smittesituasjonen i Oslo har jeg forståelse for at Oslo kommune har strengere regler for juleselskap enn resten av landet. Smittetallene i hovedstaden har gått ned, men er fremdeles på et høyt nivå. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler også å videreføre de strenge tiltakene for Oslo, sier Høie.

