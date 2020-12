Rapport: Dette er Europas grønneste byer

Oslo faller på listen over hvilke byer som kan tilby innbyggerne mest grøntområder.

Du synes kanskje det er mye grønt i Oslo, men vi har mye å strekke oss etter om vi skal leve opp til andre storbyer i Europa - i hvert fall om vi skal tro en ny rapport fra Hugsi. Her må nemlig Oslo ta til takke med en 21. plass på listen over verdens grønneste, urbane byer.

Hugsi står for Husqvarna Urban Green Space Index, og er et digitalt initiativ som skal måle grønne arealer i urbane områder i verden. Det er altså det svenske selskapet Husqvarna, som i hovedsak driver med maskiner og redskaper for skog og hage, som står bak.

Ifølge Hugsis nettsider brukes satelittbilder til å måle hvor mye grøntområder, trær og planter som finner sted i en by.

På listen for 2020 havner altså Oslo på 21. plass i verden. På listen over de grønneste byene i Europa har Norges hovedstad falt fra en 5. plass i 2019, til å havne godt utenfor topp 10-listen - på en 15. plass.

Vilnius på topp

Vi må dermed se oss slått både av naboen, som med Göteborg ligger på 10. plass, samt en rekke byer i Tyskland, Enschede i Nederland, Praha, Zurich, Krakow og - førsteplassen - Vilnius i Lithauen.

På listen over verdens grønneste byer er det amerikanske Charlotte, i North-Dakota som troner helt på toppen. Byen er videre fulgt av Durban i Sør-Afrika og Vilnius, som har fått en tredjeplass.

Charlotte består, ifølge disse satelittmålingene av 68 prosent grønt. Vilnius skal kunne skryte på seg 62 prosent, mens Oslo ifølge målingene består av 48 prosent grøntområder.

Ifølge rapporten er det 72 europeiske byer som er analysert, mens de til sammen har tatt for seg 155 byer i 60 land i verden.

I tillegg til prosentvis andel grøntområder er målingene blant annet basert på hvor mye grønt det er per innbygger og hvorvidt grøntområdene er flere, spredt rundt i byen eller om det er snakk om én stor park.

Beste by å bo i

Til tross for at denne målingen altså finner at minst 14 europeiske byer er grønnere i Oslo, så ble Norges hovedstad kåret til verdens «velvære»-by tidligere i år. Da var det konsulentfirmaet Knight Frank, som slapp en rapport der 40 byer over hele verden var analysert og bedømt etter en rekke kriterier, blant annet grøntområder, kriminalitet og folks lykkefølelse.

