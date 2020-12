Samtlige fem norske kvalifisert til VM i skiflyging: – Kan bli en morsom helg

Norge fikk med fullt lag til VM i skiflyging. Alle de fem norske hopperne gikk greit videre da tyske Markus Eisenbichler var best i torsdagens kvalifisering.

Siden Daniel-André Tande er tittelforsvarer, kan Norge stille med fem mann i mesterskapet. Torsdag gjorde alle jobben sin i flomlyset i monsterbakken i Planica.

Eisenbichler hadde det beste hoppet med 225,5 meter, som holdt til 222,5 poeng. Han var 6,5 poeng foran østerrikeren Michael Hayböck, som stoppet på 242,5 meter. Verdenscupleder Halvor Egner Granerud landet på 221,5 meter og fikk 215,6 poeng.

– Det var et middels hopp. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg har noen småting å rette på. Dette kan bli en morsom helg, sa Granerud til NRK.

Gleder seg

Tande greide 229,5 meter og var 0,7 poeng bak Hayböck. Under treningen hadde Kongsberg-hopperen 232 og 234 meter.

– Det var et greit hopp, men ikke så bra som under treningen. Jeg gleder meg til å komme over 240 meter, sa Tande.

Robert Johansson hadde med sine 222 meter det sjuende beste hoppet.

Sander Vossan Eriksen svevde ned til 212 meter og 18.-plassen. Med det klarte han kvalifiseringskravet med god margin i VM-debuten.

Tipper tre nordmenn i toppen

Johann Forfang har ikke helt funnet formen i skiflyging, men landet på trygge 205 meter. Det holdt til 23.-plassen.

– Alt i alt er jeg fornøyd. Det var god innsats og noen teknisk gode hopp. Eriksen viste også et godt svev i sin skiflygingsdebut. Jeg føler vi har tre hoppere som kan være med å kjempe om VM-tittelen, sa landslagstrener Alexander Stöckl.

Anders Håre var svakest av de norske under de to treningsomgangene og ble vraket fra Norges sterke VM-lag. Marius Lindvik, som tok tredjeplassen i det siste verdenscuprennet i Russland, reiste hjem tidligere i uken.

Østerrikes verdensrekordholder Stefan Kraft valgte også å stå over konkurransen med ryggproblemer.

(©NTB)

