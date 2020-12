Russisk TV-debatt: - Slik kan Trump redde seg selv fra straffeforfølgelse

Russisk statlig media mener å sitte på nøkkelen på hvordan president Donald Trump kan unngå straffeforfølgelse.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump og flere av hans selskaper blir møtt med flere etterforskninger fra påtalemyndigheten i både New York og Washington D.C, og nå hevder flere russiske medier at presidenten bør se mot dem for å slippe unna straffeforfølgelse, skriver Business Insider.

Det viser til at Olga Skabeeva, som er programleder i Russlands svar på 60 Minutes på statlig TV, sa i en sending nylig at asyl i Russland kan være løsningen på Trumps problem.

På programmet som går på kanalen Russia-1 sa Olga Skabeeva at situasjonen Trump står i akkurat nå er såpass alvorlig at han burde vurdere asyl.

- Dette er svært alvorlig, uttalte Skabeeva, ifølge The Daily Beast.

Militærekspert: - Russland kan tilby asyl

I programmet diskuterte de at Trump kunne bli straffeforfulgt for alt fra skatteunndragelse til til bedrageri og seksuelt overgrep.

Den russiske militæreksperten Igor Korotchenko, som også har koblinger til det russiske forsvarsdepartementet, uttalte i det samme programmet at «Russland kan tilby asyl til den forfulgte tidligere presidenten i USA, Donald Trump.»

- Men ikke bare la ham komme til Rostov eller et annet sted, men overfør også hans kapital hit, slik at han kan bygge sitt berømte Trump City her i vårt nye Moskva, sier Igor Korotchenko.

«Kamerat Trump» populær i Russland

Trump er ifølge The Daily Beast den mest populære amerikanske presidenten noensinne i Russland, noe som har gitt ham populære kallenavn som «vår Donald», «Trumpusha» og «Kamerat Trump.»

TV-verten og Kreml-propagandist Dmitry Kiselyov har også uttalt at Donald Trump nå er nødt til å benåde seg selv for å slippe unna straffeforfølgelse.

Justisministeren i staten New York, Letitia James, tror også at president Donald Trump vil gå av kort tid før Joe Biden skal innsettes som president.

