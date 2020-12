Rosenborg slo Mjøndalen etter overtidsdrama

Sondre Liseth fikk en gigantmulighet til å sende Mjøndalen i ledelsen i andreomgang, så avgjorde Rosenborg langt inne på overtiden.

ROSENBORG - MJØNDALEN 1-0:

For i det 94. minutt dukket Kristoffer Zachariassen opp inne i feltet og sikret trønderne en livsviktig seier.

Dermed lever fortsatt RBKs håp om medalje, etter at Vålerenga samtidig torsdag kveld avga poeng mot Viking.

For Mjøndalen derimot ble det et mareritt, da de kjemper en innbitt kamp om å unngå nedrykk. I sin siste seriekamp er bruntrøyene nødt til å vinne hjemme mot Aalesund, mens Start taper borte mot Vålerenga, for å ha mulighet til eliteseriespill også i 2021.

Brant kjempesjanse

Til tross for flere RBK-sjanser innledningsvis, kom bortelagets Sondre Liseth til en gigantmulighet da han kom alene med keeper etter 57 minutter.

Endre Hovland feilvurderte totalt et tilbakespill til Andre Hansen, og Liseth plukket opp ballen. Men dessverre for bruntrøyene feilet 23-åringen da han forsøkte å runde Hansen.

- Denne her svir fælt. Det er en gedigen mulighet du har til å sette inn 1-0 og skremme Rosenborg ordentlig, sa Eurosport-kommentator Bengt Eriksen like etter gigantmuligheten.

Kollega Asbjørn Myhre fulgte opp:

- Det er mange som drømmer om fotball, men det der er noe som kan gi mareritt for de med hjerte i brunt, sa han.

Gode RBK-muligheter

Den første omgangen var preget av et høyt Rosenborg-trykk, der hvittrøyene kom til en tre-fire gode muligheter.

Syv minutter ut i oppgjøret ble Emil Konradsen Ceide spilt inn på blank kasse, men en god Jorge Vieira i Mjøndalen-buret hindret scoring.

Før halvtimen var spilt var det så Zachariassen som fikk en kjempemulighet fra 7-8 meter, men 26-åringen skjøt like utenfor stolperoten.

Lagene gikk dermed inn til pause på stillingen 0-0.

- Vi kommer til en del sjanser, må bare sette dem. Vi må være litt mer kyniske foran mål. Vi tar dette i andreomgang, var Zachariassens beskjed i pausen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var ikke fornøyd med hvordan den første omgangen utspilte seg.

- Vi blir dessverre veldig lave, og har slitt veldig, sa blant annet Hansen i pauseintervjuet med Eurosport.

Gigantmulighet - så RBK-scoring

Andreomgang begynte som den første med Rosenborg-press, men etter Liseth-missen kom bruntrøyene mer med i kampen, uten å komme til helt det store foran RBK-målet.

På overtid kom imidlertid Rosenborg til en siste sjanse, og da gjorde Zachariassen ingen feil.

Dermed endte det 1-0 på Lerkendal.

