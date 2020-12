De siste dagene har debatten om rasisme fart gjennom landet. Jeg har lenge ønsket slik debatt velkommen, men ikke under disse forutsetningene.

Av Michael Melbye, student i Porsgrunn.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

For Jamal Sheik og Rasisme i Norge har tydeligvis fasiten på hva rasisme er, og tydeligvis er dette noe jeg som er mørk i huden bør stille meg bak.

Men nei, Jamal Sheik og Rasisme i Norge, jeg tillater ikke dere å bli krenket på mine vegne! Hvis dere oppriktig mener at Espen Eckbos karakter i Nissene over skog og hei er rasistisk, så lurer jeg på hva Zahid Ali portrettering av en dum og hvit jernvarehandler i karakteren Anders Konnerud, fra juli i Tøyengata, er? Kanskje du, Jamal Sheik, bør ta deg en tur tilbake på Dagsnytt 18 og argumentere for at det finnes mange flinke og flotte hvite norske skuespillere som burde hatt den rollen?

Les også: Juleserier fjernes og merkevarer kuttes: – Det er en krenkefest

Selv om jeg alene ikke har fasit på hva rasisme er, så tror jeg at flere med meg er enig i at det er noe annet enn satire og ris-esker med logo av en gammel mørkhudet mann. Rasisme for meg er den gangen tre gamle damer stirret på meg på bussen og tullet med at «det har vist brent i Porsgrunn i helgen», mens de så på meg og fniste. Rasisme er for meg når alle mine venner kommer rett inn på et utested i en liten bygd, mens vakta må «dobbeltsjekke» meg og spør «du har ikke kniv vel?» mens han ler.

Les også: En ungdomsgjeng slo og ropte «pedo» og «rasist» til konduktøren: Nå blir han uthengt som rasist i sosiale medier

Kjære Jamal Sheik og Rasisme i Norge. Når dere en dag finner ut at dere skal kjempe for de viktige tingene, som at innvandrere blir utestengt og uglesett, at barn må svare på spørsmålet «hvor de egentlig kommer fra», at NN ikke får jobb for h*n er mørk i huden. Når dere gjør som andre seriøse antirasistiske organisasjoner og ikke henger ut togkonduktører og komikere som rasister. Når dere bringer systematisk rasisme på dagsorden, fremfor å skape et mer polariserende samfunn. Da, kjære Jamal Sheik, da har du min støtte.

Frem til da kan du gå å ta deg en stor bolle! Jeg lar meg ikke krenke på dine premisser. Selvironien min får du aldri!

Les også: Mads Hansen raser etter at konduktøren ble hengt ut som rasist: – Håper de mister all troverdighet

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre