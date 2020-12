Råfrekk Dønnum strålte mot Viking, men hjemmelaget slo brutalt tilbake: - Vi blir pinglete

Aaron Dønnum storspilte for Vålerenga, men mot slutten av kampen glapp de tre poengene for Oslo-klubben.

VIKING - VÅLERENGA 2-2:

Det så ut til å bli en tung avskjed med SR-Bank Arena for Viking-trener Bjarne Berntsen torsdag kveld, men Berntsen kunne til slutt juble da laget hans sikret uavgjort etter først å ha ligget under 0-2 for Vålerenga.

- Det smaker utrolig godt, sier Berntsen til Eurosport etter kampen.

VIF-stjernen Dønnum var lenge kampens store spiller i Stavanger og skapte store problemer for Viking forsvaret med to scoringer.

Han reiser imidlertid fra Stavanger skuffet.

- Det er slurvete de to målene vi slipper inn. Det er irriterende, sier Dønnum til Eurosport.

Han forteller at poengdelingen føles ut som et tap.

- Jeg synes vi blir litt pinglete når de begynner å ta tak i ballen og spiller etablert mot oss. Jeg synes vi blir pinglete og tør ikke å spille fotballen vi pleier, sier Dønnum.

Vålerenga kjemper om tredjeplassen i Eliteserien, men får nå hard kamp fra Rosenborg som tok tre poeng mot Mjøndalen torsdag kveld etter scoring på overtid.

- Alltid ledig mellom beina



Det ene poenget kan imidlertid vise seg å bli svært viktig for Vålerenga i kampen om bronsen. Og det poenget kan de takke Dønnum for.

Vålerenga-profilen var råfrekk foran mål og noterte seg for scoring i begge omgangene.

Noe frekk var også Dønnums kommentar til Eurosport i pausen da han ble bedt om å si noe om sitt første mål.

- Det er alltid ledig mellom beina, sa Vålerenga-spilleren.

For det første målet kom på overtid av førsteomgangen etter at Dønnum sendte ballen mellom beina på Viking-keeper Iven Austbø.

2-0-målet var en strålende prestasjon av Dønnum like etter pause da han tok med seg ballen innover i sekstenmeteren og plasserte ballen lekkert i hjørnet.

Viking slo tilbake

Vålerenga så lenge ut til å ha kontroll, men mot slutten av kampen raknet det for Oslo-klubben.

Etter 81 minutter vartet Zymer Bytyqi opp med et strålende frispark som gikk via lagkamerat Veton Berisha og i mål.

Hjemmelaget fortsatte å presse på for en ny scoring i sluttminuttene og etter 88 minutter kunne de mørkeblå slippe jubelen løs igjen.

Bytyqi satte inn 2-2 og sørget dermed for ett poeng.

