Frankrike innfører portforbud neste uke

Befolkningen i Frankrike får portforbud etter klokken 20 fra og med 15. desember for å håndtere koronaspredningen, kunngjør statsminister Jean Castex.

Det blir gjort unntak for julaften, men ikke nyttårsaften.

Frankrike letter samtidig på tiltakene fra 15. desember etter en seks ukers nedstenging over hele landet. Blant annet vil det være mulig å reise innenlands i jula, og det vil ikke bli avkrevd et reisesertifikat som har vært nødvendig for reiser mellom klokken 6 og 20.

Smittesituasjonen er betydelig bedre, men den andre bølgen er fortsatt ikke over i landet, sier helseminister Olivier Véran.

Målet var å få antall nye smittede ned til under 5.000 daglig. Siden nedstengingen ble innført i slutten av oktober har antall daglige nye smittetilfeller falt fra rundt 50.000 i gjennomsnitt daglig til rundt 10.000. Torsdag var det nesten 14.000 nye smittetilfeller.

Derfor vil ikke gjenåpningen skje så raskt som planlagt.

Kinoer, teatre og museer må holde stengt i ytterligere tre uker. Også sportsarenaer må holde stengt etter 15. desember. En gjenåpning vil bli vurdert etter 7. januar.

