Gulljackpot i lørdagens V75 på Biri

Rikstoto byr på Gulljackpot og dobler førstepremiepotten i lørdagens herlige V75-omgang på Biri.

Det er duket for en gnistrende V75-omgang på Biri lørdag ettermiddag. Omgangen krydres med Gulljackpot og det innebærer at Rikstoto dobler førstepremiepotten ved spillestopp.

Det har vært bra med klaff for våre V75/V65-tips denne uken og både under tirsdagens V75-omgang på Bjerke og under torsdagens V65-jackpotomgang på Klosterskogen ble det flotte gevinster.

Bra klaff i tirsdagens V75 på Bjerke

Det ble ellers fullklaff for undertegnedes V75-tips til Bjerke tirsdag kveld. V75-forslaget med innl.pris på kr 960 satt klokkerent og betalte tilbake pene 4 578 kr. Totalt ble det klaff for 22 andelslag på Eksperten og snittutbetalingen på disse var på ca 4 750 kr.

Lerum med flotte "trøstegevinster" på Klosterskogen torsdag 10. desember

Onsdag kveld stod favorittene i kø i V65-omgangen på Momarken og således var det jackpot i torsdagens V65 på Klosterskogen. Der ble det stor omsetning og ikke en eneste favorittseier. Rolf Lerum kom i likhet med ingen andre spillere i land i torsdagens V65 på Klosterkogen. Men det ble likevel flotte trøstegevinster på åtte andelslag på Eksperten i og med at det ble hele 10 749 kr i utbetaling på fem rette:

Fem andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling 21 498 kr

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 21 498 kr

Ett systemspill med ti andeler a kr 400 - utbetaling kr 21 498 kr

Når det gjelder lørdagens V75-omgang, så vrimler det ikke av bankerkandidatene i omgangen. Som vanlig er Frode Hamre godt forspent med vinnersjanser når det er snakk om V75 og Frode Hamre kusker og trener min V75-banker lørdag.

Ekstremt forbedret i Hamre-regi

Det handler om treårige 2 Visconti i V75-2. Det er et løp i DNT's unghestserie med 40 000 kr til vinneren. Visconti imponerte ikke allverden første gang ut i regi Frode Hamre fjerde sist på Sørlandet. Fikk maks som tredje fra lederryggen da. Ga seg fra tet i sitt neste løp på Biri, men to uker senere var treåringen klart forbedret som toer i et V75-løp på Bjerke. Kom så ut i et vanlig grunnlagsløp på Jarlsberg sist torsdag og var lysende fra tet da og lenset unna til overlegen seier. Frode Hamre er med rette stor optimist foran lørdagens løp. Fra andrespor bak bilen er det teten som gjelder og 2 Visconti blir min V75-banker på Biri lørdag.

Rangering V75-2/V5-4: A: 2 B: 3-9-4-12 C: 1-10-11-6-5-7

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Et herlig kaldblodsløp innleder lørdagens V75 og Bjørn Steinseths seiersmaskin 9 Spikfaks blir relativt stor favoritt. Innfridde som min V75-banker på Leangen i sin siste start og gjorde et veldig enkelt til tross for dødens i sisterunden. Lørdag er det 20 meter tillegg på flere gode strekhester og det er ingen walk in the park for favoritten.

1 Best Ruggen står svært så spennende til på strek og i førstespor. Ruggen er på vei mot formen nå og galopperte som mulig vinner i tet nest sist på Momarken. Var veldig stri i tet da, får Ole Johan Østre stagget ham litt denne gang, er det bra vinnersjanse. 3 Torben vant det ovennevnte Momarken-løpet. Det var første gang ut i regi Heidi Moen. La av ganske mye oppunder mål da og er garantert best med ryggløp. Er en riktig vinnerhest dette (17 seire på 37 starter) og kan vinne igjen.

Den fjerde hesten jeg markerer for står også på strek. 2 Finnskog Nox gjorde ett kruttsterkt seiersløp på Bjerke nest sist, men skuffet kanskje ørlite ved ikke å klare å holde unna fra tet mot lederryggens Kaptein Kuling sist på Bjerke. Står fint til også lørdag og jeg tar Kulblik-hesten med på de to største V75-forslagene.

V75-1/V5-3: A: 9 B: 1-3-2 C: 12-7-4-6-14-10-8-15-13-5-11

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Det er klart skille på hestene i dette løpet og jeg velger å stå på to hester på samtlige V75-forslag.

Seiersmaskinen 10 Spang Ole blir ganske klar spillefavoritt og det er vanskelig å gå utenom Geir Kihles seksårige vallak. Vant sju av ti løp i fjor og etter å ha misset i årsdebuten i mai i år, har Spang Ole tatt fire strake seire etter at han kom tilbake i løpsbanen i slutten av august. Klin overlegen V75-seier på Klosterskogen sist og veldig bra sjanse for at hesten tar sin femte strake seier lørdag.

3 Nårje er hovedopponenten og på en maks dag gir jeg Steinseths kapasitetstraver en viss sjanse til å utfordre den store favoritten. Toppnivået er meget høyt på Nårje er hesten på rett humør, kan han vinne. Jeg står på disse to vel vitende om at 11 Gomnes Faks har vært eventyrlig bra i sine seiersløp. Men lørdag møter Gomnes Faks betydelig tøffere motstand enn i seiersløpene og galoppene sist på Leangen, kan også være et varsel om at formen er på retur.

Rangering V75-3/V5-5: A: 10 B: 3 C: 11-1-4-7-8-6-5-9-2

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et fint spilleløp venter i V75-4/V4-1 og jeg velger å stå på tre hester på de fleste V75-forslagene og på samtlige V4-forslag.

1 The Baron var tilbake som en vinne sist på Biri og var riktig så fin i det seiersløpet og gikk med full fart inn i mål. Det er ikke hver gang Mikkelborg-traveren har vært så bøs over mål. Er veldig kvikk i vei og selv om førstesporet på Biri er litt sjanseartet, tror jeg på god tetssjanse og god vinnersjanse.

Frode Hamre blir forholdsvis klar favoritt med 9 Hat Trick. Treåringen skuffet stort på Sørlandet sist, men ifølge Frode Hamre var hesten halssyk den dagen. Bunnsolid i tre strake seiersløp før det, samtlige etter tet. Bakspor er alltid et minus i travløp og jeg setter den store favoritten ned som andrevalg. 2 Chuck Yeager slugget seg forbi ledende Miss Pepper på Biri sist og viste igjen prov på god moral. Unngår Gøran Antonsen dødens i dette løpet, kan den fine fireåringen ta årets femte seier. Jeg velger å stå på disse tre hestene på de tre minste V75-forslagene og på samtlige V4-forslag.



På det største V75-forslaget betaler jeg også for formsterke 4 Secret Snap. Sterk vinner fra dødens i et billig løp på Momarken sist og solid toer bak Thai Selene på samme bane nest sist. Skulle de mest betrodde rote seg bort eller underprestere, kan Secret Snap vinne V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 9-2-4 C: 8-11-7-5-3-10-6-12

V75-5/V4-2 - DNT's unghestserie. Kaldblods. 3-åringer. 2100 meter voltestart.

Lørdagens skumleste V75-løp der det er stor galoppfare for den store favoritten. Jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene.

10 Lille Link blir min favoritt. Ga seg totalt på Klosterskogen sist i et mye tøffere treårsløp. I følge Eirik Høitomt passet den krevende banen svært dårlig for hesten. Det var samtidig første starten på to måneder og det er helt annen klasse på motstanden lørdag. Min frekke favoritt. 6 Milan blir blytungt betrodd og lykkes Johan Kringeland Eriksen å kjøre i trav hele veien med sin flotte hoppe, blir hun lei å hanskes med. Men hun galopperer stort sett hver gang, bortsett fra sist på Sørlandet og da ble det også en enkel seier.

9 Magnat har allerede rukket å gjøre 13 løp. Innledet året bra, men ikke klart å følge opp. Svært overkommelig motstand lørdag. Mitt tredjevalg. 4 Tverdals Odin har gjort fire av fem starter i Sverige og Sagholen-hesten har levert bra der. Vært på trippene i sine fire siste løp og skal duge godt her. Fra strek velger jeg også å betale for 2 Hornnes Nils. Trener Jens Kristian Brenne er opp på sin hest og skulle Erlend Rennesvik komme seg foran og ikke minst kjøre i trav, ser jeg ikke bort fra at hesten kan senke rekorden sin betydelig.

7 Monster Merete er den mest rutinerte i feltet, men viser ikke mye til form om dagen og 3 Garli Viktor ligger trener Anders Lundstrøm Wolden lavt med og jeg lar disse to stå på venteliste.

Rangering V75-5/V4-2: A: 10 B: 6-9-4-2 C: 3-7-11-8-5-1

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Det kommer til et voldsomt startrush i dette løpet og selv om førstesporet på Biri er kinkig, tror jeg Eirik Høitomt har en fair sjanse til å forsvare innersporet med 1 Dream Builder. Hesten har toppform, selv om han kun ble tredje sist på Leangen. Stod vrient til på 20 meter tillegg der og fikk i tillegg et meget tøft løp underveis. Trives klart best når han er med der fremme hele veien. Jeg prøver meg på 1 Dream Builder som min DD-banker.



6 Hands Down var også med i samme løp på Leangen, men forsvant direkte i startgalopp. Hands Down har kun gjort tre sprintløp i regi Morten A. Pedersen, men har faktisk vunnet samtlige. Er i form og kanskje til og med god nok til å vinne fra dødens. Jeg tror klart mest på disse to, siden 10 High Into The Sky har trukket bakspor. Men tar med Frode Hamres flotte fireåring på de to største V75-forslagene.

Med på de to største V75-forslagene blir også 2 Orlando Classic. Må nok heve seg litt fra de to siste løpene, men vil få et fint løp fra sin fine utgangsposisjon.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 6-10-2 C: 4-5-8-9-3-7

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. Hopper. 2100 meter autostart.

En strålende V75-finale venter og jeg markerer for fem hester på de fleste V75-forslagene og seks hester på det største.

Det er ikke lett å lese dette løpet og hvem som sitter i tet etter 500 meter. Til slutt endte jeg opp med 11 Thai Knight som min favoritt. Kanongog toer bak veldig gode Pallaton i sitt første løp etter en måneds pause på Bjerke for en snau måned siden og gjorde ett toppløp da. De mest spilte har alle trukket sjanseartede spor i V75-7 og jeg setter Thai Knight knepent først.

7 Staro On The Rocks imponerte med kruttsterk seier fra dødens som tung favoritt på Bjerke forrige onsdag, men jeg synes motstanden er klart skjerpet onsdag og står sjanseartet til i sjuendespor lørdag. Er likevel stor favoritt fredag formiddag. 10 Canali bombet unna i tet som 1,2 oddser for Magnus Teien Gundersen i sitt seiersløp på Bjerke for drøye tre uker siden og tok sin niende årsseier. Motstandsmessig er helt annen motstand som venter lørdag. 9 Tayno Destrier varslet form igjen sist på Leangen og avsluttet strålende til andre. Klar garderingshest her.

1 Frick vant overbevisende på Momarken sist og selv om han trolig blir overflydd fra sitt førstespor, tar jeg vallaken med på samtlige V65-forslag. 6 Mega Classic var sjanseløs til å utfordre Staro On The Rocks på Bjerke forrige onsdag, til tross for et fint løp underveis. Må nok heve seg fra det løpet for å vinne V75-7, men jeg tar med Malmin-hesten på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: 11 B: 7-10-9-1-6 C: 4-3-8-5-12