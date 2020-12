Kvinne alvorlig skadd etter å ha kjørt i grøfta under politijakt

Stoppet av spikermatte.

En kvinne er alvorlig skadd etter at hun kjørte i grøfta da politiet forsøkte å stoppe henne med en spikermatte i Drangedal i Telemark torsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt opplyser til NTB at Spesialenheten for politisaker rutinemessig er varslet, og at de har anmodet Kripos om hjelp til å granske åstedet for å bevare objektiviteten.

– Vi hadde fått flere meldinger om at bilen med kvinnen måtte stoppes. Hun stoppet ikke ved gjentatte forsøk fra oss på å få henne til å stoppe på normalt vis, og vi la da ut en spikermatte som bilen kjørte over. Etter å ha kjørt over den, kjørte bilen utfor veien, sier Steinstø.

Han opplyser at kvinnen er brakt til sykehuset i Skien med alvorlige skader. Politiet hadde torsdag kveld vakthold på stedet i påvente av at Kripos skulle komme for å granske åstedet. Spesialenheten for politisaker har ennå ikke vurdert om det skal opprettes sak.

Ifølge Telemarksavisa er bilen totalvrak, og har havnet 5 til 6 meter ned i en skråning.

– Det var nødvendig å få stoppet bilen på grunn av førerens helsemessige årsaker, opplyste operasjonsleder Ottar Steinstø ved Sørøst politidistrikt til avisen.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 16.44 torsdag ettermiddag.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre